Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда

Президент Польщі заявив про «особливий дух» після зустрічі Зеленського з Трампом

Зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа на похороні Папи Римського Франциска мала особливий дух, який надихне на нові ідеї для завершення війни. Про це заявив польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю Polsat News, передає «Главком».

«Я сподіваюся, що там панує особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть покласти край цій війні. Для мене найголовніше – це інтереси Польщі та поляків», – сказав він.

Дуда запевнив, що Польщі та полякам вигідно, щоб ця війна закінчилася справедливим миром.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч у день похорону Папи Франциска.

До цього очільник США Дональд Трамп анонсував «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною». А також наголосив, що обидві сторони дуже близькі до укладення мирної угоди.

Після зустрічі Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Він заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.