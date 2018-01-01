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    Рианна отпраздновала юбилей в необычном платье

    Певица надела оригинальную пышную блузу и обтягивающие шорты
    Известной барбадосской певице Рианна два дня назад исполнилось 30 лет. Артистка пышно отпраздновала день рождения, собрав родных и близких на масштабной вечеринке в Нью-Йорке, пишет «Главком». Сама виновница торжества специально для события выбрала эффектный наряд, который состоял из малиновой блузки, которая напоминает пышную
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:38
    • Розсилка
    Рианна
    Рианна

    Певица надела оригинальную пышную блузу и обтягивающие шорты

    Известной барбадосской певице Рианна два дня назад исполнилось 30 лет. Артистка пышно отпраздновала день рождения, собрав родных и близких на масштабной вечеринке в Нью-Йорке, пишет «Главком».

    Сама виновница торжества специально для события выбрала эффектный наряд, который состоял из малиновой блузки, которая напоминает пышную юбку, и черных шортов необычного кроя.

    Поздравить РиРи с днем рождения пришли Тони Брэкстон, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон с женихом и многие другие селебритис. Также пресса отмечает, что особым гостем на празднике был и бойфренд Рианны, миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль.

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    Рианна отпраздновала юбилей в необычном платье
    Рианна отпраздновала юбилей в необычном платье
    Рианна отпраздновала юбилей в необычном платье

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