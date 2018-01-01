Рианна отпраздновала юбилей в необычном платье

Певица надела оригинальную пышную блузу и обтягивающие шорты

Известной барбадосской певице Рианна два дня назад исполнилось 30 лет. Артистка пышно отпраздновала день рождения, собрав родных и близких на масштабной вечеринке в Нью-Йорке, пишет «Главком». Сама виновница торжества специально для события выбрала эффектный наряд, который состоял из малиновой блузки, которая напоминает пышную

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Рианна

Певица надела оригинальную пышную блузу и обтягивающие шорты

Известной барбадосской певице Рианна два дня назад исполнилось 30 лет. Артистка пышно отпраздновала день рождения, собрав родных и близких на масштабной вечеринке в Нью-Йорке, пишет «Главком».

Сама виновница торжества специально для события выбрала эффектный наряд, который состоял из малиновой блузки, которая напоминает пышную юбку, и черных шортов необычного кроя.

Поздравить РиРи с днем рождения пришли Тони Брэкстон, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон с женихом и многие другие селебритис. Также пресса отмечает, что особым гостем на празднике был и бойфренд Рианны, миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль.