Брэд Питт практически сразу прокомментировал развод Дженнифер Энистон, а вот Анджелина Джоли выдержала паузу

Оказывается, актриса не удивилась тому, что Джастин Теру и звезда сериала «Друзья» развелись. Джоли всегда считала, что они не подходят друг другу. «Анджелина никогда не думала об Эниcтон — жизнь актрисы ее попросту не волновала. Джоли считает Дженнифер Энистон слишком мягкой и пустой.



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Анджелина Джоли

Брэд Питт практически сразу прокомментировал развод Дженнифер Энистон, а вот Анджелина Джоли выдержала паузу

Оказывается, актриса не удивилась тому, что Джастин Теру и звезда сериала «Друзья» развелись. Джоли всегда считала, что они не подходят друг другу.

«Анджелина никогда не думала об Эниcтон — жизнь актрисы ее попросту не волновала. Джоли считает Дженнифер Энистон слишком мягкой и пустой. А вот про Джастина Теру она лучшего мнения. Она знает, что он умный и твердый», - рассказал инсайдер.

«Джоли очень удивилась, когда узнала, что они вместе. А когда узнала, что они разводятся, то сказала, что так и должно было случиться», - добавил источник из окружения актрисы.

Ну а западные СМИ имеют на этот счет совершенно другое мнение. Журналисты утверждают, что Энистон и Теру не смогли договориться о том, где будут жить. Дженнифер хотела остаться в любимом Лос-Анджелесе, тогда как Джастин — в родном Нью-Йорке.

Джерело: graziamagazine.ru