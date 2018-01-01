10 интересных фактов о втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Второй сезон снимет другой режиссер, однако исполнители главных ролей останутся прежними

Одним из главных сериальных событий прошлого года стала «Большая маленькая ложь», которая собрала на экране знаменитых актеров (Риз Уизерспун, Николь Кидман и др.) под руководством опытного режиссера Жана-Марка Валле, превратившего типичный женский сюжет в напряженный триллер. Эта картина получила несколько престижнейших наград, что



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«Большая маленькая ложь»

Второй сезон снимет другой режиссер, однако исполнители главных ролей останутся прежними

Одним из главных сериальных событий прошлого года стала «Большая маленькая ложь», которая собрала на экране знаменитых актеров (Риз Уизерспун, Николь Кидман и др.) под руководством опытного режиссера Жана-Марка Валле, превратившего типичный женский сюжет в напряженный триллер.

Эта картина получила несколько престижнейших наград, что заставило создателей задуматься о втором сезоне. Хотя изначально данный сюжет не предполагал настолько масштабного развития. 10 любопытных фактов о том, чего ждать от продолжения этого сериала:

К съемочному процессу присоединится новый режиссер. В первом сезоне с актерами работал режиссер Жан-Марк Валле, который решил уйти из сериала, поэтому на его замену поставили оскароносную Андреа Арнольд. Ранее она режиссировала такие фильмы как «Американскую милашку», «Грозовой перевал» и другие.

Главные героини Риз Уизерспун и Николь Кидман, которые также были продюсерами сериала, вернутся в качестве актеров и исполнительных продюсеров на второй сезон. Другие главные героини, такие как Зои Кравиц, Лаура Дерн и Шайлин Вудли также официально вернутся на съемочную площадку.

Как известно, первый сезон был снят телеканалом HBO на основе одноименной книги Лиан Мориарти. Специально для второго сезона сериала автор написала новую историю, хотя никогда и не публиковала сиквел книги. Исполнительный продюсер и автор идеи сериала Дэвид Э. Келли также вернется на съемочную площадку второго сезона, чтобы «написать» новые эпизоды.

Александр Скарсгаард в роли Перри Райта, которого в конце первого сезона на смерть столкнули с лестницы, снова может вернуться во второй сезон. Новый исполнительный продюсер Бруна Папандреу отметила, что она пока не готова ответить, будет ли он в сериале. Можно предполагать, что если он и появится во втором сезоне, то только в воспоминаниях или ночных ужасах его жены Селесты (Николь Кидман).

В сериале официально появится оскароносная актриса Мэрил Стрип, которая сыграет маму покойного Перри – Мэри Луи Райт. Актриса должна приехать во втором сезоне в город Монтерей, чтобы выяснить причину смерти сына, а также, чтобы увидеть внуков.

Второй сезон сериала, который ожидали увидеть в 2018 году, скорее всего появится на телеэкранах канала HBO не ранее 2019 года. Съемки нового сезона только начнутся весной 2018.

По словам создателей второго сезона, в сюжете возникнут некоторые семейные проблемы у Ренаты (актрисы Лоры Дерн). Женщина столкнется со сложностями в браке.

Вторую жену Натана, Бонни Карлсон (Зои Кравиц), будут «беспокоить демоны прошлого». Женщина долго будет бороться с воспоминаниями, в которых она убила Перри Райта, но что интересно, в ее прошлом до этого случая были еще какие-то ужасные подробности.

Во втором сезоне сериала также, возможно, появятся родители Зои Кравиц.

Известно, что в отличие от других главных героинь, Джейн Чампан (актриса Вудли) будет с энтузиазмом строить новую жизнь, освободившись от мыслей о Перри, который ее изнасиловал, и от которого она родила сына.

Джерело: 24 канал