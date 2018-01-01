Настя Каменских рассказала о диете, благодаря которой сбросила 20 кг

Два года назад певица всерьез взялась за свое тело и поразила результатами похудения

Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала в своем блоге об эффективном методе похудения, который помог ей сбросить 20 лишних килограммов. При этом артистка отмечает, что сидеть на диете – очень дорого. «У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. На обед — отварная курица или гриль. Это мясо



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Настя Каменских

Два года назад певица всерьез взялась за свое тело и поразила результатами похудения

Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала в своем блоге об эффективном методе похудения, который помог ей сбросить 20 лишних килограммов. При этом артистка отмечает, что сидеть на диете – очень дорого.

«У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. На обед — отварная курица или гриль. Это мясо недорогое и хорошо усваивается организмом. Также очень круто употреблять клетчатку. Я имею ввиду листья салата и прочее. Конечно, руккола дорогой продукт. Но можно нарезать салатик из огурцов, и тоже себя прекрасно чувствовать. Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься», - делится советами Настя.

Также она добавляет, что сладости стоит вовсе исключить из своего рациона. Однако можно употреблять творог. При этом певица отмечает, что лучшее время для творога – за пару часов до сна.

«Потому что он перерабатывается всю ночь, организм тратит много энергии на переработку. И когда ты утром просыпаешься, то желудок не умирает от голода. При этом он работал, соответственно, терял калории», - поясняет Каменских.

Очень важным нюансом в такой диете являются разгрузочные дни, которые лучше всего устраивать по выходным или в дни отдыха. Так как в обычные рабочие будни организму может не хватить энергии, чтобы справиться со всей нагрузкой.

«Отвариваешь шесть яиц и покупаешь три грейпфрута. Встаешь в семь-восемь утра, съедаешь два отварных белка, а через два часа — грейпфрут. Потом опять через два часа ешь два белка и опять грейпфрут, и опять два белка и грейпфрут. И конечно, много воды. Кофе или чай пить нельзя. Результаты просто поразительные. Вот попробуйте, и вы не пожалеете», - говорит Каменских.

Джерело: Elle