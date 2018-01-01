Ирина Федишин объяснила, почему приняла участие в «Голосі країни 8»

Несмотря на большой успех на сцене артистка решила попробовать свои силы наравне с начинающими музыкантами

Популярная отечественная певица Ирина Федишин, которая в последние годы ведет активную концертную деятельность в разных городах Украины, рассказала, что ее подтолкнуло принять участие в популярном телешоу «Голос країни 8». Артистка решила принять участие в отборе наравне с непрофессиональными музыкантами, прежде всего, потому что это



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Ирина Федишин

Несмотря на большой успех на сцене артистка решила попробовать свои силы наравне с начинающими музыкантами

Популярная отечественная певица Ирина Федишин, которая в последние годы ведет активную концертную деятельность в разных городах Украины, рассказала, что ее подтолкнуло принять участие в популярном телешоу «Голос країни 8».

Артистка решила принять участие в отборе наравне с непрофессиональными музыкантами, прежде всего, потому что это шоу поддерживает украинскую песню. «Именно поэтому я решила принять участие в шоу, и таким образом донести до зрителей, что украинская песня может быть такой же популярной, как иностранная: она ближе к нашему сердцу. Всегда есть чему учиться, поэтому я здесь», – говорит певица.

Кроме того, певица рассказала, что на пути к успеху ей пришлось преодолеть много трудностей. «У меня простые родители, и муж не миллионер. В начале карьеры Виталий, мой возлюбленный, сам расклеивал афиши по городу. У нас не было машины, и я просила отца завозить нас на концерты. В одной машине нас ехало сразу семеро: балет, я с мужем и отец. Мы даже парковались далеко от зала, чтобы никто не видел, как мы «выпадаем» из маленького авто», – рассказывает артистка.

Джерело: Сегодня