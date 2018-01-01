В семье Фагота из ТНМК случилось несчастье

У артиста умер близкий человек

Лидер популярной украинской группы «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта поделился со своими поклонниками печальным известием, что в мир иной отошла его мама. Об этом певец сообщил на своей странице в социальной смети, прикрепив старые семейные фото, на которых изображаются мама и бабашка артиста, пишет «Главком».

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Олег «Фагот» Михайлюта

У артиста умер близкий человек

Лидер популярной украинской группы «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта поделился со своими поклонниками печальным известием, что в мир иной отошла его мама. Об этом певец сообщил на своей странице в социальной смети, прикрепив старые семейные фото, на которых изображаются мама и бабашка артиста, пишет «Главком».

«Это мои бабушка и мама. Бабушка Прасковья Изотивна Иванова ушла в 92-м, и у мамы всегда появлялись слезы, когда она о ней вспоминала. Сегодня уже я увидел последнюю мамину слезу. Теперь они встретятся и там будет только радость. Помолитесь, может, об Алле Николаевне Михайлюте, или просто вспомните добрым словом. Она была прекрасна для меня и будет всегда», - написал Фагот.

Напомним, в последнее время музыкант все чаще занят в киноиндустрии. Например, он озвучивает одного из персонажей в анимации «Украденная принцесса», а также сыграл эпизодическую роль в историческом экшене «Сторожевая застава».