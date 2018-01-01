  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    В семье Фагота из ТНМК случилось несчастье

    У артиста умер близкий человек
    Лидер популярной украинской группы «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта поделился со своими поклонниками печальным известием, что в мир иной отошла его мама. Об этом певец сообщил на своей странице в социальной смети, прикрепив старые семейные фото, на которых изображаются мама и бабашка артиста, пишет «Главком».
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка
    Олег &laquo;Фагот&raquo; Михайлюта&nbsp;
    Олег «Фагот» Михайлюта 

    У артиста умер близкий человек

    Лидер популярной украинской группы «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта поделился со своими поклонниками печальным известием, что в мир иной отошла его мама. Об этом певец сообщил на своей странице в социальной смети, прикрепив старые семейные фото, на которых изображаются мама и бабашка артиста, пишет «Главком».

    «Это мои бабушка и мама. Бабушка Прасковья Изотивна Иванова ушла в 92-м, и у мамы всегда появлялись слезы, когда она о ней вспоминала. Сегодня уже я увидел последнюю мамину слезу. Теперь они встретятся и там будет только радость. Помолитесь, может, об Алле Николаевне Михайлюте, или просто вспомните добрым словом. Она была прекрасна для меня и будет всегда», - написал Фагот.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В семье Фагота из ТНМК случилось несчастье
    В семье Фагота из ТНМК случилось несчастье

    Напомним, в последнее время музыкант все чаще занят в киноиндустрии. Например, он озвучивает одного из персонажей в анимации «Украденная принцесса», а также сыграл эпизодическую роль в историческом экшене «Сторожевая застава».

    Читайте також
    смерть Украинская музыка артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ