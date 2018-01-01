Светлана Лобода: в России я стала «Гей-иконой», а Монатик продал мне хит за $500

Артистка сделала откровенные признания журналистам

Популярная украинская певица Светлана Лобода дала откровенное интервью российскому изданию, в котором призналась, что журналисты наших северных соседей считают ее «гей-иконой». Также, общаясь с прессой, она отметила, что прошлый год выдался для нее очень непростым. «Мой ребенок вообще не видела маму и просила: «Мама, ну,



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Монатик и Лобода

Артистка сделала откровенные признания журналистам

Популярная украинская певица Светлана Лобода дала откровенное интервью российскому изданию, в котором призналась, что журналисты наших северных соседей считают ее «гей-иконой».

Также, общаясь с прессой, она отметила, что прошлый год выдался для нее очень непростым. «Мой ребенок вообще не видела маму и просила: «Мама, ну, пожалуйста, можно хоть один концерт отменить?» Да, это прекрасно – забирать все премии, но у меня не было не то что личной – никакой жизни. Я не понимала, на каком свете нахожусь, что со мной происходит сегодня, в как городе я просыпаюсь», - отметила Лобода.

В этом году артистка не планирует снижать ритм. «От работы отказываться нам не хочется, мы позволить себе такого не можем. Тем более, я единственная кормилица в семье - для меня важно работать, и работать много», - отмечает певица.

Также Лобода вспомнила, как много лет назад купила о неизвестного тогда артиста Монатика песню «Нравится». Со временем эта композиция получила название «40 градусов» и стала хитом. За нее артистка уплатила $500.

«В конце мы сторговались с Димой, который был в тот момент неизвестным артистом, неизвестным композитором, он только приехал в Киев и пытался свои песни продавать артистам. Я все-таки приобрела эту песню за $500, отправила аранжировщикам, и в течение года мне прислали 8 аранжировок. Через несколько месяцев я получила аранжировки со скрипками. И поняла, что теперь это будет работать. Мне кажется, именно с этой песни началась достаточно осознанная, наша взрослая сольная карьера», - рассказывает Светлана. Также она добавила, что именно с этой песни началась ее большая сольная карьера.

Достаточно критично артистка отзывается и своей внешности. «Я не считаю себя красивой женщиной и никогда не считала. В юности мне казалось, что я очень симпатичная. Но когда я смотрю фотографии моей юности, думаю: «Господи, какая стремное толстенькая еврейская девочка», - рассказывает она.

Джерело: Табло ID