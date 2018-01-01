Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии

Артистка также поделилась способами побороть депрессию

Известная американская певица Селена Гомес стала музой мартовского выпуска Harper's Bazaar. Звезда появляется в эффектной фотосессии для глянца, а также дала большое интервью, в котором рассказала о предпочтениях в фэшн-индустрии, о работе в Голливуде, а также о депрессии, с которой она самоотверженно борется в последние месяцы. 25-летняя артистка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес

Артистка также поделилась способами побороть депрессию

Известная американская певица Селена Гомес стала музой мартовского выпуска Harper's Bazaar. Звезда появляется в эффектной фотосессии для глянца, а также дала большое интервью, в котором рассказала о предпочтениях в фэшн-индустрии, о работе в Голливуде, а также о депрессии, с которой она самоотверженно борется в последние месяцы.

25-летняя артистка отметила, что ее кумиром среди актерского состава в Голливуде уже давно является Мерил Стрип. А среди своего гардероба она наибольшее внимание уделяет сумкам и обуви. Артистка также добавила, что латиноамериканцам приходится очень нелегко, так как проблема расизма на самом деле широко распространена сегодня. Поэтому она старается максимально разделять карьеру и происхождение, чтобы люди не судили ее по внешнему виду.

Селена также поделилась и другими откровенными мыслями, – слухи о ее лечении от депрессии подтвердились. Сегодня она активно борется за свое здоровье, чтобы не иметь худших последствий в дальнейшем. Она уверена, что в новом году у нее все будет намного лучше, чем в 2017.

«У меня была и депрессия, и нервные расстройства. И я начинаю год с той мыслью, что я буду с этим бороться. Я хочу быть уверенной, что я здорова. На самом деле я не ставлю себе никаких целей, потому что не хочу растеряться, если не смогу их достичь. Но я буду продолжать работать над своей музыкой и новыми альбомами. И даже если работа над новой пластинкой займет 10 лет, значит, так и должно быть. Сейчас я просто хочу сознательно идти к своим целям», - рассказывает певица.

Как известно, Сеоена Гомес является мировым лидером по количеству подписчиков в Instagram.

Джерело: 24 канал