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    Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии

    Артистка также поделилась способами побороть депрессию
    Известная американская певица Селена Гомес стала музой мартовского выпуска Harper's Bazaar. Звезда появляется в эффектной фотосессии для глянца, а также дала большое интервью, в котором рассказала о предпочтениях в фэшн-индустрии, о работе в Голливуде, а также о депрессии, с которой она самоотверженно борется в последние месяцы. 25-летняя артистка
    • Сьогодні, 15:31
    • Розсилка
    Селена Гомес
    Селена Гомес

    Артистка также поделилась способами побороть депрессию

    Известная американская певица Селена Гомес стала музой мартовского выпуска Harper's Bazaar. Звезда появляется в эффектной фотосессии для глянца, а также дала большое интервью, в котором рассказала о предпочтениях в фэшн-индустрии, о работе в Голливуде, а также о депрессии, с которой она самоотверженно борется в последние месяцы.

    25-летняя артистка отметила, что ее кумиром среди актерского состава в Голливуде уже давно является Мерил Стрип. А среди своего гардероба она наибольшее внимание уделяет сумкам и обуви. Артистка также добавила, что латиноамериканцам приходится очень нелегко, так как проблема расизма на самом деле широко распространена сегодня. Поэтому она старается максимально разделять карьеру и происхождение, чтобы люди не судили ее по внешнему виду.

    Селена также поделилась и другими откровенными мыслями, – слухи о ее лечении от депрессии подтвердились. Сегодня она активно борется за свое здоровье, чтобы не иметь худших последствий в дальнейшем. Она уверена, что в новом году у нее все будет намного лучше, чем в 2017.

    «У меня была и депрессия, и нервные расстройства. И я начинаю год с той мыслью, что я буду с этим бороться. Я хочу быть уверенной, что я здорова. На самом деле я не ставлю себе никаких целей, потому что не хочу растеряться, если не смогу их достичь. Но я буду продолжать работать над своей музыкой и новыми альбомами. И даже если работа над новой пластинкой займет 10 лет, значит, так и должно быть. Сейчас я просто хочу сознательно идти к своим целям», - рассказывает певица.

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    Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии
    Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии
    Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии
    Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии
    Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии

    Как известно, Сеоена Гомес является мировым лидером по количеству подписчиков в Instagram.

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    Джерело: 24 канал

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