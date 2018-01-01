Как Зианджа. Хирург рассказал, сколько платят за смену пола

Медик пояснил, во сколько обходится такая процедура в разных странах

Одной из наиболее обсуждаемых звезд украинской сцены последних недель сала Зианджа. Певица, которая до операции по смене пола носила имя Борис Апрель. Известно, что эту операцию артист провел в США. Во сколько приблизительно обошлась такая операция певице рассказал хирург Василий Храпач. «В Украине чаще пол меняют женщины, а за рубежом



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Зианджа

Медик пояснил, во сколько обходится такая процедура в разных странах

Одной из наиболее обсуждаемых звезд украинской сцены последних недель сала Зианджа. Певица, которая до операции по смене пола носила имя Борис Апрель. Известно, что эту операцию артист провел в США.

Во сколько приблизительно обошлась такая операция певице рассказал хирург Василий Храпач. «В Украине чаще пол меняют женщины, а за рубежом – мужчины. При этом, такие операции в Украине являются очень дешевыми – от 60 тыс. грн., в Таиланде – от 200 тыс. грн., а в США они будут стоить около 1 млн грн. При этом операция по превращению в женщину вдвое дешевле, чем перевоплощения в мужчин», - говорит медик.

При этом хирург отмечает, что ежегодно проводит приблизительно 10-12 подобных операций с конца 90-х годов.

«Тогда был поток. У нас в отделении постоянно лежал кто-то. Пациенты верили и приезжали из всего постсоветского пространства. Сейчас прежнего ажиотажа нет. Количество сделок уменьшилось в три раза», - рассказывает врач.

В целом вся процедура по смене пола занимает около месяца. Эту операцию проводят в три этапа.

Джерело: Обозреватель