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    Украинская певица страдает от расставания с дочерью из-за концертов Ирины Билык

    Артистка пытается найти любую возможность, чтобы повидаться с детьми
    В этом месяце стартовал всеукраинский концертный тур украинской певицы Ирины Билык «Без гриму. Найкраще. Про кохання». Специальным гостем концертов является Ольга Ракицкая. В программу шоу вошли хиты певицы, также приятным подарком для всех зрителей стало совместное выступление Ирины и Ольги. В гастрольный тур Ирина Билык, которая
    • Сьогодні, 15:29
    • Розсилка
    Ольга Ракицкая
    Ольга Ракицкая

    Артистка пытается найти любую возможность, чтобы повидаться с детьми

    В этом месяце стартовал всеукраинский концертный тур украинской певицы Ирины Билык «Без гриму. Найкраще. Про кохання». Специальным гостем концертов является Ольга Ракицкая.

    В программу шоу вошли хиты певицы, также приятным подарком для всех зрителей стало совместное выступление Ирины и Ольги.

    В гастрольный тур Ирина Билык, которая воспитывает двухлетнего сына Табриза, отправилась без ребенка. С ним сейчас нянчится бабушка. С родными осталась и Ярослава – девятимесячная дочь Ольги Ракицкой.

    Певица неоднократно упоминала, что для нее самым сложным в концертном туре является разлука с дочерью и вынести ее тяжело. Поэтому уже после третьего по счету концерта, который проходил в Полтаве, Ольга сделала все возможное, чтобы увидеть Ярославу. Пока команда отдыхала после выступления, певица сразу со сцены пересела в машину и в ту же ночь поехала в Харьков. Там ее ждала дочь, которую на встречу с мамой привезли родственники.

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    «Мы в Харькове! Ко мне приехала моя любимая сладкая девочка! Как же я соскучилась! Наверное, это самое сложное испытание для меня в этом туре. Пару дней разлуки показались вечностью. Сегодня вечером концерт и мы уже готовимся к встрече с прекрасными зрителями», –певица подписала снимок с дочерью в социальной сети.

     

    Джерело: Сегодня

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