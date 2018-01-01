Названы первые три финалиста украинского Нацотбора на «Евровидение-2018»

Из девяти претендентов на участие финале Нацотбора на песенный конкурс было отобрано лишь трое

Сегодня, 10 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» от Украины. В нем принимало участие девять исполнителей. Только три из них прошли в следующий тур конкурса, пишет «Главком». Жюри в составе продюсера и певца Андрея Данилко, победительницы «Евровидения-2016» Джамалы,

ГЛАВКОМ



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«Евровидение-2018»

Из девяти претендентов на участие финале Нацотбора на песенный конкурс было отобрано лишь трое

Сегодня, 10 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» от Украины. В нем принимало участие девять исполнителей. Только три из них прошли в следующий тур конкурса, пишет «Главком».

Жюри в составе продюсера и певца Андрея Данилко, победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, а также продюсера и певца Евгений Филатов расставило такие оценки музыкантам:

Laud (с песней Waiting) – 9 баллов

Сергей Бабкин («Крізь твої очі») – 8 баллов

Constantine («Місто») - 7 баллов

Pur:Pur (Fire) - 6 баллов

The Erised (Heroes) - 5 баллов

Kazka («Дива») - 4 балла

Vilna (Forest song) - 3 балла

The Вйо («Нґа-нґа») - 2 балла

Kozak System (Mamai) - 1 балл

После мнению жюри были объявлены результаты зрительского голосования. В результате баллы этих двух рейтингов были суммированы и составлен окончательный рейтинг музыкантов.

Первые три места в нем заняли Vilna, The Erised и Laud. Именно эти музыканты и будут участвовать в финальном туре отбора на «Евровидение» от Украины, который состоится 24 февраля.

Полную запись первого Нацотбора можно посмотреть здесь:

Второй полуфинал Нацотбора состоится 17 февраля. В нем примут участие остальные девять артистов, которые претендуют на право представлять нашу страну на песенном конкурсе, который в этом году состоится в столице Португалии.

По мнению же читателей «Главкома», нашу страну должны представлять на этом песенном конкурсе такие артисты: