Названы первые три финалиста украинского Нацотбора на «Евровидение-2018»
- Сьогодні, 00:05
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Розсилка
Из девяти претендентов на участие финале Нацотбора на песенный конкурс было отобрано лишь трое
Сегодня, 10 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» от Украины. В нем принимало участие девять исполнителей. Только три из них прошли в следующий тур конкурса, пишет «Главком».
Жюри в составе продюсера и певца Андрея Данилко, победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, а также продюсера и певца Евгений Филатов расставило такие оценки музыкантам:
Laud (с песней Waiting) – 9 баллов
Сергей Бабкин («Крізь твої очі») – 8 баллов
Constantine («Місто») - 7 баллов
Pur:Pur (Fire) - 6 баллов
The Erised (Heroes) - 5 баллов
Kazka («Дива») - 4 балла
Vilna (Forest song) - 3 балла
The Вйо («Нґа-нґа») - 2 балла
Kozak System (Mamai) - 1 балл
После мнению жюри были объявлены результаты зрительского голосования. В результате баллы этих двух рейтингов были суммированы и составлен окончательный рейтинг музыкантов.
Первые три места в нем заняли Vilna, The Erised и Laud. Именно эти музыканты и будут участвовать в финальном туре отбора на «Евровидение» от Украины, который состоится 24 февраля.
Полную запись первого Нацотбора можно посмотреть здесь:
Второй полуфинал Нацотбора состоится 17 февраля. В нем примут участие остальные девять артистов, которые претендуют на право представлять нашу страну на песенном конкурсе, который в этом году состоится в столице Португалии.
По мнению же читателей «Главкома», нашу страну должны представлять на этом песенном конкурсе такие артисты: