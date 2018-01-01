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    Лобода поздравила российскую певицу, которая поет в «ЛНР»

    Артистка выложила совместное фото с певицей, которая поддерживает сепаратистов
    Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, чем заслужила к себе предвзятое отношение наших соотечественников, поздравила с днем рождения российскую исполнительницу Аниту Цой. Лобода выложила в соцсети их совместное фото. «С днем рождения, дорогая Анита Цой», - подписала
    • Сьогодні, 16:48
    • Розсилка
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода

    Артистка выложила совместное фото с певицей, которая поддерживает сепаратистов

    Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, чем заслужила к себе предвзятое отношение наших соотечественников, поздравила с днем рождения российскую исполнительницу Аниту Цой.

    Лобода выложила в соцсети их совместное фото. «С днем рождения, дорогая Анита Цой», - подписала снимок украинка.

    Напомним, в августе прошлого года Анита Цой с несколькими другими российскими артистами отправилась в оккупированный Луганск с концертом, который был приурочен ко Дню шахтера.

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    Анита Цой также была гостей на пышном праздновании 35-летия Светланы Лободы в Москве, где также были замечены Филипп Киркоров, Александр Ревва, певица Глюкоза и другие сливки российского шоу-бизнеса.

    Джерело: Обозреватель

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