Лобода поздравила российскую певицу, которая поет в «ЛНР»

Артистка выложила совместное фото с певицей, которая поддерживает сепаратистов

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, чем заслужила к себе предвзятое отношение наших соотечественников, поздравила с днем рождения российскую исполнительницу Аниту Цой. Лобода выложила в соцсети их совместное фото. «С днем рождения, дорогая Анита Цой», - подписала



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Светлана Лобода

Артистка выложила совместное фото с певицей, которая поддерживает сепаратистов

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, чем заслужила к себе предвзятое отношение наших соотечественников, поздравила с днем рождения российскую исполнительницу Аниту Цой.

Лобода выложила в соцсети их совместное фото. «С днем рождения, дорогая Анита Цой», - подписала снимок украинка.

Напомним, в августе прошлого года Анита Цой с несколькими другими российскими артистами отправилась в оккупированный Луганск с концертом, который был приурочен ко Дню шахтера.

Анита Цой также была гостей на пышном праздновании 35-летия Светланы Лободы в Москве, где также были замечены Филипп Киркоров, Александр Ревва, певица Глюкоза и другие сливки российского шоу-бизнеса.

Джерело: Обозреватель