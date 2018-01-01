Лобода прокомментировала свою увеличенную грудь

Известная певица с юмором отреагировала на догадки поклонников о пластической операции

Популярная украинская певица Светлана Лобода выложила на свою страницу в Instagram видео-фрагмент с последнего концерта, который вызвал бурную реакцию ее подписчиков. В ролике артистка предстает в эффектном платье с бахромой и смелым декольте от украинского бренда Luvi (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова). Наряд выполнен таким образом,



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Светлана Лобода

Известная певица с юмором отреагировала на догадки поклонников о пластической операции

Популярная украинская певица Светлана Лобода выложила на свою страницу в Instagram видео-фрагмент с последнего концерта, который вызвал бурную реакцию ее подписчиков. В ролике артистка предстает в эффектном платье с бахромой и смелым декольте от украинского бренда Luvi (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Наряд выполнен таким образом, что подчеркивает достоинства фигуры Лободы. Это заставило отдельных подписчиков заподозрить Лободу в том, что она увеличила грудь.

Комментаторы пишут: «Грудь большая стала», «Груди увеличились?», «Новая грудь, очень эффектно», «Платье полнит», «Платье – бомба», «Стильно и весьма пикантно», «Вас немного платье полнит».

В ответ на подобные слова подписчиков певица подшутила: «Тренд последних нескольких заголовков: «Loboda сделала нос» наконец- то должен затмить шквал новых статей «Loboda сделала грудь». Как же хорошо, что у меня постоянно есть время что-то делать!»

Таким образом певица подчеркнула, что у нее не хватает времени на то, чтобы ложиться под скальпель пластического хирурга. Недавно артистка делилась своими сожалениями о том, что не успевает общаться с дочерью.

Джерело: Сегодня