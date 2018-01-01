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    Певица из «ВИА Гры» заинтриговала кольцом на безымянном пальце

    Артистка спровоцировала бурные обсуждения на своей странице в социальной сети
    Солистка популярной группы «ВИА Гра» Эрика Герцег на днях поделилась с поклонниками новым снимком, на которым видно кольцо на безымянном пальце правой руки, сообщает «Главком». На фото девушка запечатлена в машине, так что в кадре можно легко рассмотреть кольцо, напоминающее помолвочное. Такой снимок не на шутку
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 18:08
    • Розсилка
    Эрика Герцег
    Эрика Герцег

    Артистка спровоцировала бурные обсуждения на своей странице в социальной сети

    Солистка популярной группы «ВИА Гра» Эрика Герцег на днях поделилась с поклонниками новым снимком, на которым видно кольцо на безымянном пальце правой руки, сообщает «Главком».

    На фото девушка запечатлена в машине, так что в кадре можно легко рассмотреть кольцо, напоминающее помолвочное. Такой снимок не на шутку заинтриговал поклонников певицы и те уверены, что Эрике сделали предложение руки и сердца. В связи с этим в комментариях разразилась целая дискуссия о том, кем же является избранник артистки.

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    Отметим, что в последнее время редко выкладывает в социальные сети новые снимки. Недавно, например, певица поделилась ярким снимком полного состава группы «ВИА Гра». Девушки в одинаковых платьях и, как всегда, очень сексуальны. Но фанаты остались недовльны этим фото. Многие обратили внимание на то, что в фотографии слишком много фотошопа и девушек практически не узнать.

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