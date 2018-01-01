Ирина Федишин подарила своему отцу роскошный подарок на юбилей

Популярная украинская артистка и участница шоу «Голос країни» рассказала, что подарила своему отцу на день рождения

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая совсем недавно приняла участие в вокальном шоу «Голос країни», рассказала в соцсети, как поздравила своего отца с юбилеем. «У моего отца юбилей! Я счастлива, что у меня такие Родители, которые всегда рядом! Ваша родительская забота и любовь для меня бесценны!», -



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Ирина Федишин с отцом

Популярная украинская артистка и участница шоу «Голос країни» рассказала, что подарила своему отцу на день рождения

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая совсем недавно приняла участие в вокальном шоу «Голос країни», рассказала в соцсети, как поздравила своего отца с юбилеем.

«У моего отца юбилей! Я счастлива, что у меня такие Родители, которые всегда рядом! Ваша родительская забота и любовь для меня бесценны!», - трогательно написала певица на своей странице в соцсети.

Также, артистка похвасталась подарком, который подготовила для любимого отца - автомобиль Mercedes E-класса.

«На свои первые гастроли я ездила на автомобиле отца. Теперь мы с мужем долго не думали, что подарить», - так прокомментировала выбор подарка Ирина.

Отметим, что последнее время Ирина Федишин все чаще появляется на телевизионных экранах. Совсем недавно, артистка приняла участие в новом сезоне шоу «Голос країни». Федишин удалось пройти предкастинг и сегодня вечером мы увидим ее на «слепых прослушиваниях».

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