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    Ирина Федишин подарила своему отцу роскошный подарок на юбилей

    Популярная украинская артистка и участница шоу «Голос країни» рассказала, что подарила своему отцу на день рождения
    Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая совсем недавно приняла участие в вокальном шоу «Голос країни», рассказала в соцсети, как поздравила своего отца с юбилеем.  «У моего отца юбилей! Я счастлива, что у меня такие Родители, которые всегда рядом! Ваша родительская забота и любовь для меня бесценны!», -
    • Сьогодні, 15:44
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    Ирина Федишин с отцом
    Ирина Федишин с отцом

    Популярная украинская артистка и участница шоу «Голос країни» рассказала, что подарила своему отцу на день рождения

    Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая совсем недавно приняла участие в вокальном шоу «Голос країни», рассказала в соцсети, как поздравила своего отца с юбилеем. 

    «У моего отца юбилей! Я счастлива, что у меня такие Родители, которые всегда рядом! Ваша родительская забота и любовь для меня бесценны!», - трогательно написала певица на своей странице в соцсети.

    Также, артистка похвасталась подарком, который подготовила для любимого отца - автомобиль Mercedes E-класса.

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    Ирина Федишин подарила своему отцу роскошный подарок на юбилей
    Ирина Федишин подарила своему отцу роскошный подарок на юбилей
    Ирина Федишин подарила своему отцу роскошный подарок на юбилей

    «На свои первые гастроли я ездила на автомобиле отца. Теперь мы с мужем долго не думали, что подарить», - так прокомментировала выбор подарка Ирина. 

    Отметим, что последнее время Ирина Федишин все чаще появляется на телевизионных экранах. Совсем недавно, артистка приняла участие в новом сезоне шоу «Голос країни». Федишин удалось пройти предкастинг и сегодня вечером мы увидим ее на «слепых прослушиваниях». 

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