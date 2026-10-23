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Іво Бобул вразив перевтіленням після схуднення (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Іво Бобул у червні відзначив 73-річчя
фото: кадр із відео

Іво Бобул схуднув на 14 кілограм

Народний артист України Іво Бобул вразив перевтіленням після схуднення на понад 10 кілограмів. Співак показався в новому відео із сивою щетиною та помітно схудлим лицем. Про це пише «Главком».

Іво Бобул, який відомий своєю пишною зачіскою та поголеною бородою, з’явився в кадрі з помітно посивілою бородою. Артист не лише вразив змінами у зовнішності, а й виглядом після схуднення.

Іво Бобул показався після схуднення
Іво Бобул показався після схуднення
фото: кадр із відео

Раніше співак уже з’являвся на публіці після того, як втратив 14 кілограмів. Однак цього разу артист продемонстрував свій теперішній вигляд. На старих фото та нинішніх кадрах можна побачити, наскільки змінився співак.

Іво Бобул до та після схуднення
Іво Бобул до та після схуднення
колаж: glavcom.ua

Нагадаємо, Народний артист України Іво Бобул відповів хейтерам, які різко відреагували на схуднення. Іво Бобул не став розкривати причину свого схуднення та водночас не заперечив цей факт. Співак був обурений коментарями під дописом із його фото. Він порадив критикам і тим, кому він не подобається, пройти повз.

Згодом Іво Бобул, який вразив шанувальників своїм перевтіленням, розкрив причину свого схуднення на 14 кг. За словами Іво Бобула, його різке схуднення не пов'язане з проблемами зі здоров’ям. Він запевнив, що схуд самостійно, це було зважене рішення та мав на це важливу причину.

До слова, українська співачка Міла Нітіч схудла на 12 кг за допомогою відомих препаратів для втрати ваги. Після закінчення курсу інʼєкцій у зірки почалися серйозні проблеми зі здоровʼям. За словами Міли Нітіч, вона робила уколи препарату Мунджаро, який призначений для лікування цукрового діабету.  Після того, як Міла Нітіч відмовилася від препаратів, її стан погіршився. 

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Теги: Іво Бобул співак схуднення народний артист

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