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Куди зник Василь Зінкевич? Колега-артист розказав про парадокс у житті легендарного співака

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолія Говорадло та Василя Зінкевича обʼєднує творче минуле у ВІА «Світязь»
колаж: glavcom.ua

Анатолій Говорадло: Василь Зінкевич затято уникає публічності, але про нього пам'ятають

Народний артист України, співак та композитор Анатолій Говорадло, який є автором багатьох хітів, в тому числі тих, які виконав Василь Зінкевич, розказав про легендарного артиста та його особливий шлях. За словами Говорадла, нині він не підтримує звʼязку із Зінкевичем, хоча вони разом працювали у ВІА «Світязь». 

В інтервʼю Юрію Ричуку, пише «Главком», Анатолій Говорад проте зазначив, що між ним та Василем Зінкевичем збереглися гарні відносини. Однак наразі вони не спілкуються. «Василь трошки закрита людина. І він не дуже йде на контакт. А я не намагаюся шукати ці контакти. Я розумію, що кожен живе в своєму коконі, так би мовити, і я не хочу порушувати його світ. Та ми нормально спілкуємося. Ми дуже гарно один до одного відносимось, але такого контакту якось зараз не підтримуємо», – сказав співак.

Коли шлях Анатолія Говорадло у ВІА «Світязь» закінчився, він часто бачився та працював з Василем Зінкевичем на спільних концертах. «Ми іноді пересікалися з ним на концертах. Вже коли давним-давно я не працював в «Світязі» і коли я вже сам працював, вже коли навіть Діма (Дмитро Гершензон, учасник ансамблю «Світязь», – «Главком») був в Ізраїлі, ми працювали з ним разом в одних концертах. Але, ну, чим старші ми стаємо, знаєш, тим нам, напевно, хочеться більше усамітнення якогось. І я не хочу порушувати це», – пояснив артист.

Василь Зінкевич є народним артистом України
Василь Зінкевич є народним артистом України
фото з відкритих джерел

Говорадло пояснив, що нині Зінкевич уникає медійного життя, тому що ніколи не прагнув бути публічним. Та попри це він залишається відомим артистом. «Він взагалі, ну, вкрай, вкрай рідко давав якісь інтерв'ю і вкрай рідко десь він піарився. Оце такий парадокс, що він цьому питанню взагалі не приділяв жодної уваги, але разом з тим про нього пам'ятали і пам'ятають до сьогоднішнього дня багато людей», – зазначив він.

Співак також зазначив, що Василь Зінкевич є людиною, яка не потребує публічності. «Він самодостатній в своєму світі, в своїй сім'ї. І це нормально», – резюмував композитор.

Анатолія Говорадло та Василя Зінкевича обʼєднує творче минуле у ВІА «Світязь». Говорадло та Зінкевич свого часу були вокалістами ансамблю. Крім того, співавтором пісні Василя Зінкевича «Наснись мені» є Анатолій Говорадло, він написав музику для цієї композиції.

Нагадаємо, в коментарі «Главкому» соліст гурту «Світязь» Анатолій Говорадло розповів, чи функціонує зараз гурт «Світязь», який спочатку був вокально-інструментальним ансамблем (ВІА), а вже потім став дуетом за участю Говорадла та його багаторічного партнера Дмитра Гершензона. Як відомо, Гершензон 13 років тому виїхав до Ізраїлю.

До слова, 1 травня 2025 року патріарх української естради, без перебільшення жива легенда, народний Василь Зінкевич святкував 80-річчя. Неймовірно обдарований співак, надзвичайно вимогливий до себе артист, популярність якого не згасає понад пів століття. «Главком» розповідав про творчий шлях артиста та його пісні, що стали хітами. 

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Теги: музика співак народний артист шоубіз

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