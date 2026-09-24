Народний артист розповів, як з колегами возив контрабанду у колонках

Анатолій Говорадло пригадав, як з учасниками «Світязю» ледь не попався прикордонникам

Вокаліст вокально-інструментального ансамблю «Світязь» Анатолій Говорадло поділився курйозною історією про закордонні гастролі колективу. Співак розповів, як із колишніми колегами возив до України з Угорщини контрабанду у музичних колонках. Цим він поділився в інтервʼю Віталію Ткачуку, пише «Главком».

Анатолій Говорадло пригадав, як з артистами потрапив до магазину одягу в Угорщині. Там вони побачили купу речей, яких тоді не було в Україні. «Ми заходимо в ці магазини, а там лежить купа речей, які ми ніколи в житті не бачили. А я якраз познайомився зі своєю майбутньою дружиною, і я думаю: «Оце я своїй дружині тут маю купити», – пригадав співак.

Однак виникла проблема: такий товар не можна було просто провезти через кордон. Тож музиканти вирішили сховати куплені речі у колонки, щоб перетнути кордон. «А ми ж молоді, нам хочеться і виглядати нормально. Ми їздили зі своєю апаратурою, такі здоровенні колонки були, сабвуфери величезні. Ми розкручували ці колонки і запакували туди барахло, яке там купили. Хто що: куртки, взуття», – розповів артист.

Тоді ансамбль повертався додому поїздом, однак їх все одно зупинили прикордонники. Вони дізналися, що цим рейсом їде зірка «Світязю» Василь Зінкевич та попросили ансамбль зіграти їм концерт, поки триває перевірка поїзда.

Таке прохання викликало у музикантів шок, адже усі колонки були заповнені контрабандою, яку вони сховали від прикордонників. Зрештою артисти знайшли вихід та зіграли із меншими колонками, а великі поставили поруч, але не вмикали їх. «Відпрацювали цей концерт, потім знов у поїзд все загрузили, але, слава Богу, нас ніхто не перевіряв. Таким чином ці речі провезли тоді через кордон», – розказав Анатолій Говорадло.

Нагадаємо, Анатолій Говорадло розповідав, про легендарного артиста Василя Зінкевича та його особливий шлях. За словами Говорадла, нині він не підтримує звʼязку із Зінкевичем, хоча вони разом працювали у ВІА «Світязь».