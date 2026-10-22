Помер автор кантрі-хіта Seminole Wind, співак Джон Андерсон

Джон Андерсон за життя увійшов до Зали слави кантрі-музики

Пішов із життя легендарний співак Джон Андерсон. Він був однією з легенд американської кантрі-музики. Про смерть артиста повідомила родина на його сторінці в Instagram, передає «Главком».

Джон Андерсон помер у віці 71 року. У нього залишилися дружина, діти та онуки. Сімʼя розповіла, яким був артист поза сценою. «Із невимовним болем у серці ми повідомляємо про смерть нашого коханого чоловіка, батька, дідуся та найкращого друга. Для світу він був талановитим кантрі-співаком, чий голос і пісні торкнулися сердець незліченної кількості людей. Для нас він був набагато більшим. Він був серцем нашої родини, людиною, яка змушувала нас сміятися, безмежно любила нас і робила особливим кожен звичайний момент. Ми повністю розбиті горем», – повідомили близькі зірки.

Джон Андерсон помер у віці 71 року фото: Іnstagram.com/johnanderson

Рідні Джона Андерсона запевнили, що його музика житиме й надалі. А спогади про нього житимуть у їхніх серцях. «Його музика житиме й надалі, але для нас його найбільшою спадщиною назавжди залишаться любов, яку він дарував своїй родині, і спогади, які ми збережемо в серцях назавжди. Просимо згадати нашу родину у своїх думках і молитвах, поки ми переживаємо цю неймовірно важку втрату», – йдеться у дописі родини.

Джон Андерсон є легендою американської кантрі-музики фото: Іnstagram.com/johnanderson

Джон Андерсон присвятив музиці майже 50 років. Він народився 13 грудня 1954 року в місті Апопка, штат Флорида, США. З дитинства грав на гітарі та співав. У 1970-х роках він підписав контракт із Warner Bros. Records.

Seminole Wind Джон Андерсон

У 1983 році співак здобув дві нагороди Country Music Association і відзнаку «Сингл року» за пісню «Swingin’». Ця пісня є одним із його хітів.

Джон Андерсон увійшов до Зали слави кантрі-музики фото: Іnstagram.com/johnanderson

Серед його популярних пісень такі композиції, як «Straight Tequila Night» і «Seminole Wind» та інші. У 1993 році Андерсон отримав нагороду від Academy of Country Music. У 2014 році Андерсона включили до Зали слави авторів пісень Нешвілла, а у 2024-му до Зали слави кантрі-музики.

Нагадаємо, у серпні пішла з життя американська співачка, композиторка та акторка Доллі Партон померла у віці 80 років. Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики та залишила по собі кар'єру, яка тривала майже шість десятиліть.