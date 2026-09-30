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Тоня Матвієнко розкрила незвичний секрет свого схуднення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тоня Матвієнко розказала про свій емоційний стан
фото: Тоня Матвієнко/Facebook

Тоня Матвієнко зізналася, як схудла без дієт

Українська співачка Тоня Матвієнко схудла на 5 кг. Артистка розповіла, від чого вона відмовилася, аби позбутися зайвої ваги. Про це зірка розповіла в коментарі проєкту «Ранок вдома», пише «Главком».

Тоня Матвієнко зізналася, що взяла аскезу для того, щоб створити новий хіт. За її словами, це відмова від того, що для людини є дуже важливим. Та жартома артистка зізналася, що відмовилася від вживання алкоголю.

Саме це допомогло їй скинути пʼять кілограмів. «Три місяці. Ні, більше – чотири. Весна-літо. Я на 5 кілограмів схудла, до речі. Дуже класна штука – від чогось відмовитись», – розповіла співачка.

Тоня Матвієнко розкрила незвичний секрет свого схуднення фото 1
фото: Тоня Матвієнко/Facebook

Артистка також зізналася, що з початком осені в неї розпочався депресивний стан. «Зараз осінь пройшла. От я ніколи не розуміла, що таке осіння депресія. І мені здається, що вона в мене зараз є. От от як руки опустились. Я нічого не хочу. В мене немає ніякого ніякого бажання. От якби лінь мене заполонила», – поділилася виконавиця.

Проте Тоня Матвієнко підбадьорює себе та намагається брати себе в руки заради рідних. «І кожен день я встаю вранці і кажу: «Ти молодець! Ти можеш! Ти повинна!». Кожен день я це собі кажу. Але є заради кого. Навіть мені простіше не заради себе – в мене є діти, в мене є чоловік, сім’я, вони мене стимулюють», – зізналася артистка.

Нагадаємо, українська співачка Тоня Матвієнко розповідала, як на початку своєї кар’єри почувалася невпевнено. Причиною цього вона назвала свою маму народну артистку Ніну Матвієнко, адже співачку часто ототожнювали з нею. 

До слова, Тоня Матвієнко записала нову пісню під назвою «Ти зможеш все». Зірка заспівала про віру в себе та життєвий шлях. Також зірка випустила кліп до нової пісні. У кліпі Тоні Матвієнко героєм став хлопець, який намагається знайти свій життєвий шлях. На окремих кадрах зʼявляється сама Матвієнко. 

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Теги: здоров'я Тоня Матвієнко схуднення поради

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