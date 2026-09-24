Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео)

Melovin приміряв кілька образів ефектної діви

Український співак Melovin здивував мережу своїм неочікуваним перевтіленням у дрег-квін. Незвичний образ для артиста створив візажист Єгор Андрюшин. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Андрюшина у Facebook.

Melovin в образі дрег-квін нагадав мережі Леді Гагу

фото: кадр із відео

У вірусному відео Melovin спочатку з’явився разом із Єгором Андрюшиним у махрових рожевих халатах, а також у своїх звичайних образах без макіяжу. Через кілька секунд у наступних кадрах співак постав перед камерою у перуці, з яскравим макіяжем, нафарбованими очима та губами. Крім того, образ виконавця доповнили гарна жіноча сукня з діамантами та кольє.

Проте на цьому перевтілення Melovin не закінчилося. У ще одному відео виконавець з’явився в новому образі – з величезним кольє з білих перлів та в чорній шубі. У мережі користувачі були вражені новим образом співака. Вони оцінили роботу Єгора Андрюшина та перевтілення Melovin. У такому образі він нагадав користувачам американську співачку Леді Гагу.

«Вау!!! Які очі! Це шедеврально!»

«Дуже гарно! Справжнє перевтілення!»

фото: скриншот Instagram

«Леді Гага, ну просто копія».

«Це що Леді Гага???»

Melovin перевтілився в «Ірину Білик»

фото: кадр із відео

Проте на цьому перевтілення Melovin не закінчилося. У ще одному відео виконавець з’явився в новому образі – з величезним кольє з білих перлів та в чорній шубі.

Дехто з користувачів зауважив, що Melovin у стилі дрег-квін також став дуже схожим на Ірину Білик. Таких коментарів під дописом було декілька. Дехто навіть запитав Melovin, чи не було це цілеспрямованим косплеєм на Ірину Білик. Один із коментаторів пожартував, що в українців з’явилася нова народна артистка:

«Косплей на Ірину Білик?»

фото: скриншот Instagram

«Ірина Білик, ви?»

фото: скриншот Instagram

«Схожий на Ірину Білик».

фото: скриншот Instagram

«Мел, ну ти просто народна артистка у нас! Я не можу відлипнути від ваших відео!»

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик вразила мережу своїм перевтіленням. Співачка показалася у непритаманному їй образі. До того ж користувачі помітили схожість між Іриною Білик та її похресницею Аліною Гросу, Мадонною та Лайзою Мінеллі через новий образ артистки.