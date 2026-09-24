Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Користувачі порівняли Melovin з народною артисткою Іриною Білик
колаж: glavcom.ua

Melovin приміряв кілька образів ефектної діви

Український співак Melovin здивував мережу своїм неочікуваним перевтіленням у дрег-квін. Незвичний образ для артиста створив візажист Єгор Андрюшин. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Андрюшина у Facebook.

Melovin в образі дрег-квін нагадав мережі Леді Гагу

Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео) фото 1
фото: кадр із відео

У вірусному відео Melovin спочатку з’явився разом із Єгором Андрюшиним у махрових рожевих халатах, а також у своїх звичайних образах без макіяжу. Через кілька секунд у наступних кадрах співак постав перед камерою у перуці, з яскравим макіяжем, нафарбованими очима та губами. Крім того, образ виконавця доповнили гарна жіноча сукня з діамантами та кольє.

Проте на цьому перевтілення Melovin не закінчилося. У ще одному відео виконавець з’явився в новому образі – з величезним кольє з білих перлів та в чорній шубі. У мережі користувачі були вражені новим образом співака. Вони оцінили роботу Єгора Андрюшина та перевтілення Melovin. У такому образі він нагадав користувачам американську співачку Леді Гагу.

  • «Вау!!! Які очі! Це шедеврально!»
  • «Дуже гарно! Справжнє перевтілення!»
Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «Леді Гага, ну просто копія».
  • «Це що Леді Гага???»

Melovin перевтілився в «Ірину Білик» 

Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео) фото 3
фото: кадр із відео

Проте на цьому перевтілення Melovin не закінчилося. У ще одному відео виконавець з’явився в новому образі – з величезним кольє з білих перлів та в чорній шубі.

Дехто з користувачів зауважив, що Melovin у стилі дрег-квін також став дуже схожим на Ірину Білик. Таких коментарів під дописом було декілька. Дехто навіть запитав Melovin, чи не було це цілеспрямованим косплеєм на Ірину Білик. Один із коментаторів пожартував, що в українців з’явилася нова народна артистка:

  • «Косплей на Ірину Білик?»
Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Ірина Білик, ви?»
Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео) фото 5
фото: скриншот Instagram
  • «Схожий на Ірину Білик».
Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео) фото 6
фото: скриншот Instagram
  • «Мел, ну ти просто народна артистка у нас! Я не можу відлипнути від ваших відео!»

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик вразила мережу своїм перевтіленням. Співачка показалася у непритаманному їй образі. До того ж користувачі помітили схожість між Іриною Білик та її похресницею Аліною Гросу, Мадонною та Лайзою Мінеллі через новий образ артистки. 

Читайте також:

Теги: Ірина Білик Melovin співачка співак відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У будівлі, за словами мера, працювали приватні магазини
Люди вистрибували з вікон палаючої будівлі: з'явилося відео удару РФ по Лозовій
26 серпня, 23:35
Оксана Білозір із синами Андрієм та Ярославом
Білозір розказала, чим займаються її дорослі сини
1 вересня, 11:56
За останній рік дрова стали елітним товаром, який не соромно рекламувати навіть зіркам першої величини
«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж: ціни за рік підскочили удвічі Якість життя
26 серпня, 12:45
Одна із ігор у Trump Arcade
Трамп запустив відеоігри про мігрантів
5 вересня, 07:39
Тіна Кароль показала залу в Палаці спорту, де мав пройти її концерт
Тіна Кароль скасувала великий концерт у Палаці спорту та назвала причину
9 вересня, 17:34
Ісамар Фернандес закликала артистів поширювати українську мову по всьому світу на тлі заяв Насті Каменських
Музикантка з Венесуели, яка вивчила українську мову, звернулася до Каменських
11 вересня, 18:09
Про третю вагітність Ірина Федишин оголосила у серпні цього року
Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото
20 вересня, 16:53
Олег придбав для будинку чавунну піч
Українець відновлює 100-річну хату біля Дністра
20 вересня, 19:14
Український дрон-перехоплювач успішно збив реактивний безпілотник «Герань-5»
Україна навчилася збивати реактивні дрони РФ: Зеленський показав новий удар по «Герані» (відео)
19 вересня, 20:47

Шоу-біз

Померла французька актриса, вдова Висоцького Марина Владі
Померла французька актриса, вдова Висоцького Марина Владі
Народний артист розповів, як з колегами возив контрабанду у колонках
Народний артист розповів, як з колегами возив контрабанду у колонках
Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео)
Melovin вразив мережу перевтіленням у «Ірину Білик» (відео)
Народний артист Анатолій Говорадло розкрив розмір своєї пенсії
Народний артист Анатолій Говорадло розкрив розмір своєї пенсії
Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото)
Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото)
Куди зник Василь Зінкевич? Колега-артист розказав про парадокс у житті легендарного співака
Куди зник Василь Зінкевич? Колега-артист розказав про парадокс у житті легендарного співака

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
51K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua