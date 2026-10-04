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Олег Винник розповів, коли повернеться в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Винник зазначив, що хотів би перебувати на Батьківщині, однак нині не готовий ризикувати можливістю повернутися до Німеччини
фото: скріншот із відео

Співак зізнався, що його думка щодо повернення на Україну могла б змінитися лише за умови припинення війни

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, відверто пояснив, чому поки не готовий приїхати до України. Як інформує «Главком», про це артист розповів у інтерв’ю блогерці Наталі Велесевич.

Винник зазначив, що хотів би перебувати на Батьківщині, однак нині не готовий ризикувати можливістю повернутися до Німеччини. Він також наголосив, що вважає себе вільною людиною та звик самостійно вирішувати, де жити.

«Я хотів би прожити в своїй мирній, щасливій країні. Але цього не маємо. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут. Я прописаний в українському посольстві, постійне місце проживання моє тут. І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину, і не міг права виїхати, це як?», – сказав співак.

Олег зізнався, що його думка щодо повернення до України могла б змінитися лише за умови припинення війни. Артист наголосив, що насамперед хоче бачити мир і безпеку для всіх українців, а вже після цього готовий розглядати питання свого приїзду на Батьківщину. А поки ж називає Німеччину своїм відносним раєм.

«Для початку, має настати мир. І тут я говорю не про себе, я хочу бачити щасливих людей у своїй країні. Я вільна людина, можу вийти посеред ночі на вулицю, я не переживаю за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми, звісно, маємо пахати. Але, тим не менш, я маю право, робити те, що я хочу», – заявив виконавець.

Окремо Винник пояснив свій статус у Німеччині. За його словами, він мешкає там уже понад два десятиліття та має постійне місце проживання – від 2005 року є резидентом цієї країни. Артист також стверджує, що внутрішнього українського паспорта у нього немає ще від початку 2000-х років.

Нагадаємо, співак Олег Винник назвав причину, чому він не приїздить до України під час війни. Артист заявив про погрози, що стоять на заваді його повернення. За його словами, він отримує багато погроз, тож повертатися він не планує.

Також повідомлялося, співак Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах. 

Раніше «Главком» розповідав, співак Олег Винник, який виїхав на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має. 

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Теги: Олег Винник артист співак Німеччина

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