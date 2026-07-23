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«Він – шахрайська особистість». Річард Гір різко розкритикував Трампа

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Річард Гір: «Ми вже деякий час рухалися в бік авторитаризму, але, на мою думку, цей процес досяг своєї межі»
фото: скриншот Іnstagram.com/purpleroom_politics

Річард Гір вважає, що на формування особистості Трампа вплинуло його «жахливе дитинство»

Зірка Голлівуду, 76-річний актор Річард Гір висловився про президента США Дональда Трампа. Він розкритикував голову Білого дому як особистість та зробив прогноз на майбутнє. Про це пише «Главком» із посиланням на фрагмент інтерв’ю актора під час промотуру другого сезону серіалу «The Agency».

Річард Гір назвав Дональда Трампа «шахрайською особистістю» та звинуватив його у смертях та негараздах багатьох людей. На думку актора, особистість американського президента «пошкоджена» через те, що він мав складне дитинство.

«Він – шахрайська особистість, яка так багато зруйнувала. Він завдав болю стільком людям і спричинив стільки смертей. Але це колись скінчиться. Він старий чоловік. У нього пошкоджена особистість. Видно, що в нього, мабуть, було жахливе дитинство, щоб стати тим, ким він є зараз», – заявив актор.

Проте Річард Гір зауважив, що правління Трампа свого часу закінчиться, а світ повернеться до життя без авторитаризму. «Я вважаю, що світ, безперечно, рухається за принципом маятника: ми вже деякий час рухалися в бік авторитаризму, але, на мою думку, цей процес досяг своєї межі, і тепер ситуація повертається назад», – висловився він.

Також Гір сподівається, що нинішній досвід, який має людство, дасть йому змогу робити правильний вибір у майбутньому та бути відповідальними. «Я думаю, що ми можемо зробити так, щоб це повернення відбулося з мудрістю, яку ми винесемо з цього процесу, щоб ми стали кращими завдяки тому, що пройшли через це, і щоб у нас з’явилося почуття відповідальності один за одного та один перед одним», – резюмував актор.

Нагадаємо, актор Річард Гір підтримав Україну та засудив Путіна. Він висловився про кремлівську пропаганду, яка намагається перекручувати історію. Річард Гір заявив, що заперечення української державності є свідомою політикою Путіна. На думку актора, Кремль навмисно перекручує історію, щоб поставити під сумнів існування української держави. 

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Теги: голлівудський актор Дональд Трамп США

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