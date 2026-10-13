Трамп заявив, що Путін хоче заключити угоду більше, ніж Зеленський

Дональд Трамп зазначив, що порушення припинення вогню були зі сторони України та Росії

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви про порушення режиму припинення вогню та повідомив про намір змусити Дональда Путіна та Володимира Зеленського укласти мирну угоду. Про це пише «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо нічних російських атак, американський лідер зазначив, що перевірить цю інформацію, додавши, що порушення відбувалися з обох боків.

На зауваження медіа про те, що жодна зі сторін офіційно не підтверджувала згоду на припинення вогню, Трамп заявив, що сторони погодилися після його особистої вимоги. Втім, на тлі повідомлень про те, що Володимир Зеленський підтримує енергетичне перемир’я, а Володимир Путін ні, очільник Білого дому висловив переконання, що обидва лідери прагнуть угоди, хоча й не знають, як її досягти. За оцінкою Трампа, російський диктатор зацікавлений у домовленостях навіть більше за українського президента.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.