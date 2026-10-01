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У Теннессі зірвалася перша за 200 років смертна кара жінки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Теннессі зірвалася перша за 200 років смертна кара жінки
Кріста Пайк – єдина жінка у списку засуджених до смертної кари у штаті Теннессі
фото: Reuters

На момент скоєння злочину Пайк було 18 років

Кріста Пайк, засуджена за вбивство однокласниці три десятиліття тому, пережила спробу штату Теннессі стратити її шляхом смертельної ін’єкції. Це зірвало першу за два століття спробу штату стратити жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пайк доставили на медичне лікування з в’язниці суворого режиму «Рівербенд» у Нашвіллі, залишалося незрозумілим, якими правовими шляхами її адвокати або штат можуть піти далі.

Департамент виправних установ штату Теннессі виступив на захист своїх дій під час цієї гучної страти, проти якої виступали експерти з прав людини через вік Пайк на момент скоєння злочину, її минуле як жертви сексуального насильства в дитинстві та неліковані психічні розлади.

«Хімічна речовина для смертельної ін’єкції, передбачена протоколом, завжди була ефективною, і протокол не допускає додаткових процедур, окрім тих, що були проведені сьогодні ввечері. Крісту Пайк було доставлено до медичного закладу за межами в’язниці», – йдеться у висновку Департаменту виправних установ штату.

Під час процедури адвокати Пайк звернулися до федерального суду з проханням зупинити страту. Вони посилалися на свідчення очевидців, які стверджували, що після смертельної ін’єкції Пайк залишалася живою.

Невдала спроба страти сталася через кілька годин після того, як Верховний суд США в останній момент скасував рішення суду нижчої інстанції про відстрочку. Це відкрило шлях до страти 50-річної Пайк за її роль у катуванні та побитті 19-річної Коллін Слеммер, яка померла від отриманих травм у Ноксвіллі в 1995 році. На момент скоєння злочину Пайк було 18 років.

До слова, чоловіка, який десятиліття перебував у камері смертників у штаті Юта, звільнять після того, як ДНК-експертиза не підтвердила його причетності до злочину.

Теги: США смертна кара

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