«Ви тупа». Трамп накинувся на журналістку через запитання про Росію (відео)

Журналістка CNN намагалася з'ясувати, чи відмовилися США від санкцій проти Росії в обмін на звільнення американця Стівена Габбарда



Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки CNN Кейтлан Коллінз щодо відмови від нових санкцій проти Росії. Суперечка виникла під час обговорення звільнення американця Стівена Хаббарда з російського ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на America's Voice News.

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому Трамп пояснив, що запровадження нових обмежень проти Москви могло зірвати переговори про повернення Хаббарда до США. «Ми були в розпалі переговорів, і багато дурних людей, які не розуміють, як влаштоване життя, запитували: «Чому ви не запроваджуєте санкції проти Росії?» – заявив президент США.

Після цього журналістка CNN Кейтлан Коллінз нагадала, що раніше Білий дім стверджував, нібито Вашингтон нічого не надав Росії в обмін на звільнення американця. «Якби я цього не зробив, пан Габбард не повернувся б», – відповів Трамп.

«Отже, ви все-таки щось дали?» – уточнила журналістка. У відповідь американський президент звинуватив CNN у поширенні неправдивої інформації. «Ви нічого не знаєте. Ви – фейкові новини CNN», – сказав він.

Трамп продовжив захищати свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що саме завдяки цим контактам вдалося домогтися звільнення Габбарда. За словами президента США, запровадження санкцій могло призвести до припинення переговорів, через що американець залишився б у російській в'язниці.

«Якби ви запровадили ці санкції, чи як ви їх хочете називати, ви могли б про нього забути. Ви б його більше ніколи не побачили. Він би знову опинився у в'язниці на 25 років», – заявив Трамп.

Американський лідер також пов'язав свою позицію щодо санкцій із переговорами про завершення війни в Україні. «Зараз ми ведемо переговори з Росією щодо України. Можливо, ми близькі до угоди вперше за довгий час. Коли ви близькі до угоди і у вас дуже делікатні переговори, ви не запроваджуєте санкції», – пояснив президент США.

Коли Коллінз повторно запитала, чи означає це, що відмова від санкцій стала поступкою Росії за звільнення Габбарда, Трамп перейшов до особистих образ. «Ви не знаєте, про що говорите. Ви тупа. У вас низький IQ. Ви тупа, і ви працюєте на CNN», – відповів американський президент.

🇺🇸🏛 Трамп образив журналістку CNN Кейтлан Коллінз після запитання про санкції проти Росії. Президент США пояснював, що нові обмеження могли зірвати переговори про звільнення американця Стівена Хаббарда. 🗣🎙Коли журналістка поцікавилася, чи означає це, що Вашингтон пішов на поступки Москві, Трамп назвав її «дурною»... — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо про звільнення американця Стівена Габбарда, якого російські військові захопили під час окупації Ізюма на Харківщині у 2022 році. У жовтні 2024 року російський суд засудив його до шести років і десяти місяців колонії за звинуваченням у нібито найманстві. Під час переговорів у Санкт-Петербурзі спеціальний посланець президента США Стів Віткофф подякував Володимиру Путіну за звільнення американця та назвав російського диктатора «гуманістом».

Звільнений із російського полону український журналіст Дмитро Хилюк розповів, що перебував в одному СІЗО з американцем Стівеном Габбардом. За його словами, російські наглядачі принижували ув'язнених, змушували їх вивчати гімн РФ і ставати на коліна. Габбард, який не знав російської мови та мав проблеми зі здоров'ям, також зазнавав знущань.