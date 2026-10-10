The Telegraph назвав причину дизельної угоди США і РФ

Трамп намагається продемонструвати американцям, що здатен вплинути на ціни на пальне

Домовленість про постачання російського дизельного пального може бути спробою Трампа знизити ціни напередодні проміжних виборів у США

Президент США Дональд Трамп домовився з російським правителем Володимиром Путіним про постачання понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки. На тлі наближення проміжних виборів у США це рішення може стати спробою продемонструвати виборцям готовність знизити ціни на пальне. Водночас в Україні домовленість розкритикували, заявивши, що вона принесе Росії додаткові кошти для продовження війни. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Оголошення Трампа пролунало наприкінці торгового дня в п'ятницю, 9 жовтня, приблизно за годину до закриття американських ринків на вихідні.

«Я щойно завершив надзвичайно успішну дискусію з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський та світовий ринок», – написав американський президент у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, завдяки домовленості ціни на пальне у США та в усьому світі мають швидко знизитися. Після його заяви ф'ючерси на дизельне пальне впали приблизно на 4%.

Однак аналітики нафтової галузі сумніваються, що ця угода зможе суттєво змінити ситуацію на ринку.

Чому домовленість Трампа з Путіним критикують

Обсяги пального, про які заявив Трамп, є невеликими порівняно зі світовим попитом. Дефіцит посилюється через війну США з Іраном, а також удари українських безпілотників по російських нафтових об'єктах, які скоротили нафтопереробні потужності Росії.

Досвідчений аналітик нафтової галузі Том Клоза назвав заяву американського президента черговим символічним кроком, який не здатен змінити ринкову реальність.

Він також висловив сумнів, що Росія зможе швидко наростити експорт дизельного пального або що домовленість спричинить тривале зниження цін.

Водночас рішення Трампа викликало занепокоєння через можливі наслідки для України. На думку критиків, надходження від продажу пального можуть посилити фінансові можливості Москви продовжувати війну.

Зеленський назвав угоду подарунком Путіну

На момент оголошення домовленості українська переговорна команда спілкувалася з американськими чиновниками у Флориді.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Трампа, назвавши угоду «подарунком Путіну». За інформацією видання, український лідер був приголомшений заявою американського президента.

«Саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дозволяє Росії експортувати дизельне паливо… всі ці гроші йдуть на війну проти людей, проти України, проти всіх нас», – заявив Зеленський.

Як пише The Telegraph, лише місяцем раніше український президент особисто просив Трампа посилити тиск на Путіна та обмежити доступ Росії до нафтових доходів, які є одним із ключових джерел фінансування її військових дій.

Рішення Вашингтона також розкритикував сенатор-демократ Річард Блументаль. Він заявив, що домовленість із російським правителем суперечить намірам Конгресу та закликав Трампа її скасувати.

Окремі представники енергетичної галузі США також поставили під сумнів доцільність такого кроку. Зокрема, керівник техаської компанії Greenland Energy Company Роберт Прайс наголосив, що замість закупівлі пального в Росії Сполученим Штатам варто розвивати власні потужності та співпрацювати з надійними партнерами.

Чи допоможе угода Трампу перед виборами

The Telegraph пов'язує оголошення про домовленість із наближенням проміжних виборів до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада.

За оцінкою видання, Трамп намагається продемонструвати американцям, що здатен вплинути на ціни на пальне та полегшити фінансовий тягар для домогосподарств. Водночас короткочасне зниження котирувань не гарантує тривалого здешевлення.

Ситуацію ускладнює й напруженість навколо Ормузької протоки, через яку проходять важливі потоки енергетичних ресурсів. Попри заяви Трампа про контроль США над цим маршрутом, рух пального залишається ускладненим через загрозу іранських атак.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком». За словами українського лідера, рішення Вашингтона стало «подарунком Путіну на день народження», який може забезпечити Кремлю додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Зеленський також заявив, що нинішня ситуація свідчить про слабкість американської позиції щодо Росії.

Водночас Путін після телефонної розмови з Трампом підтвердив готовність Росії постачати нафтопродукти на американський та світові ринки. Очільник Кремля також висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.