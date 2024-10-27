Сльози, емоційна промова і нові пісні. Фото та відео з концерту Полякової у Палаці спорту

Шоу співачки розпочала її донька Маша Полякова із рок-гуртом «Шви».

26 жовтня у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової. На ньому зірка представила свій другий україномовний альбом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Щороку, починаючи з 2016 року (окрім 2022-го), Оля Полякова виступає 26 жовтня з програмою у Палаці спорту. Однак цьогорічний концерт співачки відбувся у новій тональності, відмінній від попередніх шоу. Виступ був насиченим яскравими танцювальними номерами.

Оля Полякова виступала у Палаці спорту фото: glavcom.ua

Також Оля Полякова заспівала «Білий налив», де було використано уривок пісні хіта Ірини Білик. Саме Тетяна Решетняк, відома як Tayanna, стала авторкою треку. Оля Полякова ж особисто звернулась до Ірини Білик з проханням дозволити використати уривок пісні з її популярної композиції «Так просто» 1996 року.

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26 жовтня відбувся грандіозний концерт Олі Полякової фото: glavcom.ua

Співачка була вражена кількістю шанувальників і їхньою підтримкою. Розчулена теплим прийомом, вона не стримала емоцій і розплакалася на початку концерту.

Оля Полякова розплакалася на своєму концерті фото: glavcom.ua

Під час концерту Полякова спілкувалася зі своїми шанувальниками. Зірка звернулася до залу з емоційною промовою, у якій закликала Росію звільнити захисників «Азовсталі». Вона побажала, щоб усі українські воїни повернулися додому живими та неушкодженими.

На концерті Полякової були помічені відомі українські зірки: співаки Павло Зібров та Melovin, ведучі Маша Єфросиніна та Слава Дьомін. Шоу співачки розпочала її донька Маша Полякова із рок-гуртом «Шви».

Донька Олі Полякової Маша виступила у Палаці спорту фото: glavcom.ua

До слова, Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський 12 вересня відсвяткували 20 років подружнього життя. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка показала подружнє фото й додала до нього зворушливий підпис У сторіз співачка додала, що вважає свого чоловіка партнер ін крайм, що в перекладі може означати «подільник», «поплічник».

Нещодавно Оля Полякова виконала легендарну пісню Ірини Білик «Ти мій», випущену 1995 року, а також зізналася, що була великою фанаткою народної артистки у підлітковому віці.