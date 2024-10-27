Сльози, емоційна промова і нові пісні. Фото та відео з концерту Полякової у Палаці спорту
Шоу співачки розпочала її донька Маша Полякова із рок-гуртом «Шви».
26 жовтня у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової. На ньому зірка представила свій другий україномовний альбом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Щороку, починаючи з 2016 року (окрім 2022-го), Оля Полякова виступає 26 жовтня з програмою у Палаці спорту. Однак цьогорічний концерт співачки відбувся у новій тональності, відмінній від попередніх шоу. Виступ був насиченим яскравими танцювальними номерами.
Також Оля Полякова заспівала «Білий налив», де було використано уривок пісні хіта Ірини Білик. Саме Тетяна Решетняк, відома як Tayanna, стала авторкою треку. Оля Полякова ж особисто звернулась до Ірини Білик з проханням дозволити використати уривок пісні з її популярної композиції «Так просто» 1996 року.
Співачка була вражена кількістю шанувальників і їхньою підтримкою. Розчулена теплим прийомом, вона не стримала емоцій і розплакалася на початку концерту.
Під час концерту Полякова спілкувалася зі своїми шанувальниками. Зірка звернулася до залу з емоційною промовою, у якій закликала Росію звільнити захисників «Азовсталі». Вона побажала, щоб усі українські воїни повернулися додому живими та неушкодженими.
На концерті Полякової були помічені відомі українські зірки: співаки Павло Зібров та Melovin, ведучі Маша Єфросиніна та Слава Дьомін. Шоу співачки розпочала її донька Маша Полякова із рок-гуртом «Шви».
До слова, Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський 12 вересня відсвяткували 20 років подружнього життя. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка показала подружнє фото й додала до нього зворушливий підпис У сторіз співачка додала, що вважає свого чоловіка партнер ін крайм, що в перекладі може означати «подільник», «поплічник».
Нещодавно Оля Полякова виконала легендарну пісню Ірини Білик «Ти мій», випущену 1995 року, а також зізналася, що була великою фанаткою народної артистки у підлітковому віці.
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