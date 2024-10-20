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Пересування північнокорейських військ до Росії: супутниковий знімок

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пересування північнокорейських військ до Росії: супутниковий знімок
Південна Корея уважно відстежує рухи КНДР за допомогою супутників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Північна Корея вирішила відправити близько 12 тис. військових до Росії

Південна Корея оприлюднила супутниковий знімок, як доказ розміщення північнокорейських військ у Росії. Про це повідомляє Yonhap.

Видання пише, що Північна Корея вирішила відправити близько 12 тис. військових до Росії задля участі у війні проти України. Зокрема КНДР вже розмістила 1 500 спецпризначенців у Владивостоці.

Супутниковий знімок 18 жовтня показує російське військово-морське судно, яке можливо транспортує північнокорейські війська із КНДР
Супутниковий знімок 18 жовтня показує російське військово-морське судно, яке можливо транспортує північнокорейські війська із КНДР
фото: Yonhap

Зазначається, що Південна Корея уважно відстежує рухи Північної Кореї за допомогою супутників, які експлуатуються урядом та військовими. Це здійснюється на тлі зростаючих припущень щодо поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

Згодом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Він зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.

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Теги: Південна Корея Північна Корея військові війна росія фото

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