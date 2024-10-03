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Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною образу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оля Полякова опублікувала кадри, на яких постала з коротким волоссям. Виконавиця підстриглася під каре
скриншот відео

Фани Олі Полякової зазначили, що їй дуже личать такі зміни

Українська співачка Оля Полякова неочікувано коротко підстриглася і показалася з каре.Про кардинальні зміни в зовнішньому вигляді артистка повідомила в Instagram, опублікувавши нове відео. Так, зірка вже багато років має довге волосся та фарбується в білявку. Утім, виконавиця наважилася на кардинальні зміни, що приголомшили фанів.

Так, Оля Полякова опублікувала кадри, на яких постала з коротким волоссям. Виконавиця підстриглася під каре.  Прихильники були просто приголомшені новою зачіскою виконавиці. Фани Олі Полякової зазначили, що їй личать такі зміни. На їхню думку, коротке волосся молодить співачку і тепер вона має вигляд, ніби їй знову 20 років.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

«Олю, Вам, так пасує така зачіска, дуже гарно», «Просто Богиня, ця нова зачіска – вогонь», «Каре? Я думала то парик», «Гарна зачіска,красива жінка у новому амплуа...амплуа жінки з цікавим минулим:)», «Думайте що хочете - але ця жінка найгарячіша з усіх в нашому шоу-бізі, 10/10», «Аж помолодшали з цією зачіскою», – коментують прихильники нову зачіску артистки.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський 12 вересня, відсвяткували 20 років подружнього життя. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка показала подружнє фото й додала до нього зворушливий підпис У сторіз співачка додала, що вважає свого чоловіка партнер ін крайм, що в перекладі може означати «подільник», «поплічник».

Нещодавно Оля Полякова випустила пісню «Білий налив», до створення якої долучилася співачка та авторка пісень Tayanna, а також було використано уривок пісні хіта Ірини Білик.

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Теги: Оля Полякова

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