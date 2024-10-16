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Повітряна тривога зупинила концерт «Океану Ельзи»: музиканти спустились до людей в метро (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Повітряна тривога зупинила концерт «Океану Ельзи»: музиканти спустились до людей в метро (фото, відео)
Концерт гурт розпочав з пісні «Там, де нас нема»
фото: glavcom.ua

Люди, заряджені енергетикою концерту, продовжили співати пісень «Океану Ельзи» вже на вулиці

Сьогодні, 16 жовтня, у Палаці спорту відбувся вже шостий концерт «Океан Ельзи» у рамках відзначення 30-річчя творчої діяльності музичного гурту. Але на відміну від попередніх дів, сьогодні дійство довелося перервати через повітряну тривогу. Лідер гурту Святослав Вакарчук попросив своїх шанувальників пройти у безпечне місце. Про це повідомляє «Главком».

Повітряна тривога зупинила концерт «Океану Ельзи»: музиканти спустились до людей в метро (фото, відео) фото 1

Концерт «Океанівців» розпочався з пісні «Там, де нас нема». Атмосфера того вечора була неймовірною: заповнений Палац спорту , ліхтарики, танці під пісні, що полюбилися мільйонам.

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На весь екран

Під час концерту лідер гурту спілкувався з залом. Вакарчук виступив з важливою промовою про війну, яку розв'язала Росія. «Кожного дня вона забирає життя і долі, тож не можна забувати про це ні на секунду», – зазначив Вакарчук. Навіть перебуваючи у такій святковій атмосфері концерту.

Варто зазначити, що у залі на концерті було багато військових. До оголошення тривоги Вакарчук встиг виконати треки: «Обійми», «Без бою», «Стіна», «Відпусти» та багато інших.

Після оголошення тривоги люди неохоче залишали залу. Сім'ї з малими дітьми і частина присутніх прослідували в укриття на станцію метро, але частина прихильників так і лишилася під стінами Палацу спорту.

Люди, заряджені енергетикою концерту, продовжили співати пісень «Океану Ельзи» вже на вулиці.

Коли стало зрозуміло, що тривога, через атаку ворожих дронів та загрозу балістики закінчиться не скоро, музиканти спустилися до своїх прихильників у перехід метро і продовжили там імпровізований виступ, що стало справжньою несподіванкою не лише прихильників гурту, а й і звичайних пасажирів метрополітену. Публіка вибухнула від несподіванки та радості.

Раніше повідомлялося, що  11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.



Теги: метро Святослав Вакарчук Океан Ельзи укриття концерт відео тривога

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