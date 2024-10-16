Повітряна тривога зупинила концерт «Океану Ельзи»: музиканти спустились до людей в метро (фото, відео)

Концерт гурт розпочав з пісні «Там, де нас нема»

Люди, заряджені енергетикою концерту, продовжили співати пісень «Океану Ельзи» вже на вулиці

Сьогодні, 16 жовтня, у Палаці спорту відбувся вже шостий концерт «Океан Ельзи» у рамках відзначення 30-річчя творчої діяльності музичного гурту. Але на відміну від попередніх дів, сьогодні дійство довелося перервати через повітряну тривогу. Лідер гурту Святослав Вакарчук попросив своїх шанувальників пройти у безпечне місце. Про це повідомляє «Главком».

Концерт «Океанівців» розпочався з пісні «Там, де нас нема». Атмосфера того вечора була неймовірною: заповнений Палац спорту , ліхтарики, танці під пісні, що полюбилися мільйонам.

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Під час концерту лідер гурту спілкувався з залом. Вакарчук виступив з важливою промовою про війну, яку розв'язала Росія. «Кожного дня вона забирає життя і долі, тож не можна забувати про це ні на секунду», – зазначив Вакарчук. Навіть перебуваючи у такій святковій атмосфері концерту.

Варто зазначити, що у залі на концерті було багато військових. До оголошення тривоги Вакарчук встиг виконати треки: «Обійми», «Без бою», «Стіна», «Відпусти» та багато інших.

Повітряна тривога в Києві перервала концерт «Океану Ельзи» в Палаці спорту🤷



Виступ зупинили. Сотні слухачів пішли з концерту до найближчого укриття — станції метро «Палац спорту».



📹Новини LIVE pic.twitter.com/sY9f7iQzPh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2024

Після оголошення тривоги люди неохоче залишали залу. Сім'ї з малими дітьми і частина присутніх прослідували в укриття на станцію метро, але частина прихильників так і лишилася під стінами Палацу спорту.

Люди, заряджені енергетикою концерту, продовжили співати пісень «Океану Ельзи» вже на вулиці.

У Києві через повітряну тривогу зупинено концерт "Океану Ельзи". Але люди не розходяться і співають пісень біля будівлі Палацу спорту в очікуванні продовження концерту pic.twitter.com/czMgiEnd4W — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2024

Коли стало зрозуміло, що тривога, через атаку ворожих дронів та загрозу балістики закінчиться не скоро, музиканти спустилися до своїх прихильників у перехід метро і продовжили там імпровізований виступ, що стало справжньою несподіванкою не лише прихильників гурту, а й і звичайних пасажирів метрополітену. Публіка вибухнула від несподіванки та радості.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.





