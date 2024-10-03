Краще зачинити вікна: у Києві високий рівень забрудненості повітря

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу)

Станом на 08:00 3 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 80 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 138,0 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 50,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 109,3 мкг/м3;

оксиду азоту – 38,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 57,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 1,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 623,4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 2,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,13 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 92 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 203,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 48,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 137,9 мкг/м3;

оксиду азоту – 11,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 54,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 8,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 534,5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 26,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 82 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 166,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 52,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 125,1 мкг/м3;

оксиду азоту – 20,2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 52,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 1,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 556,2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 4,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 86 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 166,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 46,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 125,3 мкг/м3;

діоксиду азоту – 33,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 18,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 442,1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 33,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 113,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 47,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 90,9 мкг/м3;

діоксиду азоту – 46,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 6,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 565,9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 5,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 88 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 177,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 58,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 132,2 мкг/м3;

оксиду азоту – 368,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 110,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 8,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 631,2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 144,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 46,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 109,2 мкг/м3;

діоксиду азоту – 59,0 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 12,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 921,5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 1,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

сірководню – 2,1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Нагадаємо, станом на 12:00 дня 1 жовтня у столиці всюди, окрім одного району, спостерігалося помітне зменшення забрудненості повітря. Мешканці міста можуть виходити на вулицю та провітрювати приміщення без застережень. Як зазначалося, високий рівень індексу якості повітря залишається лише в Дарницькому районі – пункт моніторингу на вул. Архітектора Вербицького, 26 показує індекс якості повітря 75.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині спостерігалася пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.