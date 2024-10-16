Пристрасті за «Отелло». Авторка віршів, яку звинуватили у цькуванні військових, спровокувала новий скандал

У виставі «Отелло» більше не буде віршів Олена Зятьєвої

14 вересня в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбувся прем'єрний показ вистави «Отелло». Однак користувачі соцмереж розкритикували театр за те, що долучив до вистави вірші поетеси Олени Зятьєвої. Зокрема, як писав «Главком», її звинуватили у цькуванні військових та просуванні російських наративів через свою поезію.

Після цього скандалу Олена Зятьєва зробила заяву. Поетеса зауважила, що розриває договір із Театром на Лівому березі щодо публічного використання її віршів у виставі «Отелло». За її словами, українці більше не почують їх в театрі.

«Всі, хто встигли сходити на Отелло у Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра за участю моїх текстів (а таких, як мені відомо, було багато) – молодці, а всі, хто не встигли – теж молодці, єдине що, з приміткою – ви не зможете почути мої тексти у виставі, ніколи більше», – зауважила поетеса.

фото: Олена Зятьєва/Facebook

Олена Зятьєва звинувачує актора театру Олега Стефана у тому, що він сказав про неї: «не проста людина». «Вистава за участю моїх текстів продовжувала – йти, збирати аншлаги та оплески, з чого можна зрозуміти – що театр не збирався забирати мої тексти з вистави. І поки я собі мовчала, зрештою театр робив все мислиме і ні – щоб сепаруватися від мене, і навіть гірше: сепаруючись та однією рукою – крохмалити своє біле пальто, а іншою – лити на мене бруд, даючи, без попередньої моєї згоди (не кажучи вже за обіцяне – відсутність публічних коментарів) інтервʼю, і бог з ним, аби лише про виставу, але ні, коментуючи мене, «конфлікт» та стосунки театру зі мною», – йдеться у заяві.

Однак, як зазначає Зятьєва, не ця ситуація вплинула на її остаточне рішення. Поетеса зауважує, що 6 жовтня подивилася виставу і тоді вирішила забрати тексти з вистави: «6 жовтня я подивилася виставу, тоді, власне, і було прийнято остаточне рішення про те, щоб ці тексти – померли у цій виставі».

Нагадаємо, що 14 вересня в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбувся прем'єрний показ вистави «Отелло» режисерки Оксани Дмітрієвої. Новинка одразу спровокувала скандал у соцмережах. «Главком» розібрався, за що критикують театр і творців вистави.

Зокрема у віршах поетеси, за словами критиків, зустрічаються такі тези: «військові, вам доведеться пристосуватися до цивільних», «по вам видно, що ви хворі», «припиніть нам казати, що воювати будуть всі, я от особисто сховаюся за тином».

Режисерка фільму «Я і Фелікс» Ірина Цілик так написала про Зятєву: «Я не знаю, в чому причина її чорної злоби до багатьох військових, але вже давно спостерігаю різні дивні історії. Спершу Єлєна донатила на збори мого чоловіка, а потім раптом написала про нього огидний пост та облила брудом».

Також на поезію Зятьєвої відреагувала і журналістка Наталія Бучковська. «У віршах, якщо це можна так назвати, і в постах, так чи інакше загорнута повна зневага та дискредитація військових. А ще до самої країни: тікайте, ми тут приречені. Але красіво і з претензією на геніальність. Загалом російські наративи просто йдуть коричневою ниткою вздовж цього профілю», – відгукується Бучковська про поезію Зятьєвої.

Також у квітні цього року «Главком» побував на першому показі вистави «Отелло» режисера Давида Петросяна в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Прем'єра не обійшлася без конфузів, але завершилася тріумфом.

Раніше у скандал втрапив Київський академічний драматичний театр на Подолі. Його спровокувала заміна прізвища економа Зеленського на Залуського у виставі «Хазяїн» режисера Івана Уривського.