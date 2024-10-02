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У центрі Києва сталася стрілянина, нападника затримали

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У центрі Києва сталася стрілянина, нападника затримали
Правоохоронці повідомили, шо внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав
фото: Національна поліція України

За попередньою інформацією, між порушником і перехожими виник конфлікт

У середу ввечері, 2 жовтня, у Печерському районі Києва сталася стрілянина. Постраждалих немає. Про це повідомляє Нацполіція Києва.

У повідомленні відомства йдеться, що інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до правоохоронців близько 19:00. На місце негайно прибули наряди поліції, які оперативно затримали стрільця.

За попередньою інформацією, між порушником і перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря.

Як зазначили в поліції, внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

Правопорушника затримано, наразі з ним спілкуються правоохоронці
Правопорушника затримано, наразі з ним спілкуються правоохоронці
фото: Національна поліція України

Правопорушника затримано, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині сусідська сварка переросла в стрілянину, внаслідок якої один із сусідів опинився в лікарні, а інший – у відділку поліції. На оприлюднених кадрах видно як троє чоловіків емоційно спілкується біля машин. Один з них намагається заспокоїти інших. У якийсь момент учасник конфлікту вистрелив опоненту в ногу.

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Теги: Київ стрілянина

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