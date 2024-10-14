У Броварах після концерту представники ТЦК та поліція перевіряли документи у чоловіків

Рейди після культурних заходів в Україні продовжуються

14 жовтня у Броварах після концерту гурту «100лиця» працівники ТЦК разом із поліцією провели рейд, під час якого перевіряли документи відвідувачів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Це стало частиною загальної хвилі мобілізаційних заходів, які нещодавно пройшли в різних містах України, включаючи Київ, Львів та Одесу. Метою таких рейдів є виявлення осіб, які підлягають мобілізації.

Рейд ТЦК після концерту на Київщині



У Броварах по завершенню концерту гурту «100лиця», біля культурного центру, представники тцк та поліцейські перевіряли документи у чоловіків. pic.twitter.com/wTcRiffkYs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2024

Рейди після масових заходів, таких як концерти, почастішали в різних регіонах країни, що викликає значний суспільний резонанс. Подібні заходи вже проводились у Черкасах та на гірськолижних курортах. У Броварах документи перевіряли у відвідувачів одразу після закінчення концерту, однак про кількість мобілізованих не повідомляється.

Ці рейди стали частиною ширшої кампанії ТЦК з контролю за виконанням мобілізаційних зобов'язань громадян у зв'язку з триваючою війною в Україні.

До слова, облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.