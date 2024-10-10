Столицю у найближчу годину очікують небезпечні метеорологічні явища

Видимість 200-500 м. І рівень небезпеки

Сьогодні, 10 жовтня, столицю накриють небезпечні метеорологічні явища. Про це застерігає Укргідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м.Київ. У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпеки, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Загалом синоптики прогнозують, що сьогодні на Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східний – 5-10 м/с. Температура по області становитиме 18-23°С, у Києві очікується 20-22°.

Загалом за прогнозом синоптиків, 10 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде сонячно і з мінливою хмарністю та без опадів. За прогнозами синоптиків дощ можливий лише на півдні країни. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9-11°C, на півдні країни до 14°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 20-22°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 20-23°C. Мінімальні опади можливі в Криму та Херсонській області.