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Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення
Путін цьогоріч збирається провести «Інтербачення»
фото: Reuters

Росію було відсторонено від Євробачення у 2022 році

Російська влада виділила Міністерству закордонних справ 750 млн рублів на проведення та підготовку музичного конкурсу «Інтербачення». Воно має замінити Євробачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт російського уряду.

Відповідний указ підписав прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення фото 1

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення міжнародного музичного конкурсу «Інтербачення» у 2025 році. Відповідний документ опублікований на сайті офіційного оприлюднення правових актів.

Уряду доручено створити оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу, розробити за участі урядів Москви та Московської області комплекс заходів, спрямованих на його організацію. Згідно з указом, головою оргкомітету призначено віцепрем'єра Дмитра Чернишенка.

Окрім того, Путін доручив створити наглядову раду конкурсу для вирішення основних завдань, пов’язаних із його проведенням. Відповідно до документа, наглядова рада затверджує концепцію конкурсу та положення про його проведення.

Раніше Костянтин Ернст, директор російського пропагандистського телеканалу заявляв, що «Інтербачення» не матиме «політичних обмежень» і буде «вільним майданчиком» для усіх країн. Зокрема, він зазначив, що розраховує на «активну участь» членів групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР).

Як відомо, 25 лютого 2022 року Росію відсторонили від участі у Євробаченні.

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Теги: МЗС росія Євробачення путін фінансування

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