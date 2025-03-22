Переможець «Євробачення» з Португалії розчулив мережу українською піснею

До нової композиції дует представив атмосферний кліп, в якому знявся сам Собрал та солістка гурту Avdysh Катерина

Артист Салвадор Собрал заспівав у дуеті з українським джазовим гуртом Avdysh

Відомий португальський артист Салвадор Собрал, який у 2017 році представив Португалію на Євробаченні та здобув перемогу на шоу, вперше за довгий час випустив нову пісню. Знаменитість представив композицію One Way Ticket, записану в дуеті з українським джазовим гуртом Avdysh. Як інформує «Главком», прем'єра нового треку відбулася 22 березня на YouTube-каналі колективу. Цікаво, що, хоча назва в пісні англомовна, але звучить вона повністю українською мовою. Виконавець вперше заспівав українською та таким чином вирішив продемонструвати свою підтримку нашій країні.

До нової композиції дует представив атмосферний кліп, в якому знявся сам Собрал та солістка гурту Катерина. У відео зображено, як співаки разом виконують нову композицію. В ній вони заспівали про свободу та віру в краще майбутнє.

У мережі користувачі подякували артисту за підтримку України та зазначили, що вражені його знанням української:

«Класний дует, і у пана Салвадора прекрасна українська!»

«Я не розумію жодного слова, але мені все стало зрозуміло».

«Чудово. Дуже дякую за підтримку України».

«Так красиво! Від цієї пісні мурашки по шкірі».

«Така гарна пісня, така заспокійлива і затишна. Салвадоре, твоя українська чудова».

До слова, Салвадор здобув перемогу на «Євробаченні-2017» у Києві із піснею Amar pelos dois. Окрім перемоги, він ще й встановив рекорд шоу, отримавши 758 балів. Такого результату нікому не вдавалося досягти за всю історію конкурсу.

Через чотири місяці після тріумфу на конкурс артист потрапив до реанімації. Через вроджену ваду серця йому потрібна була операція, під час якої зірці пересадили серце. Зараз він продовжує свою музичну кар'єру та гастролює світом.

Нагадаємо, переможець Національного відбору гурт Ziferblat представив нову версію пісні Bird of Pray.

Згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів.

Зростання рейтингу України є цілком передбачуваним, адже більшість країн-учасниць уже презентували свої конкурсні пісні. Суттєво підвищити шанси України на перемогу може ревамп треку Bird of Pray.

Як відомо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

«Главком» також повідомляв, що після перемоги на Національному відборі учасники гурту Ziferblat поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності». Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову, журі та власній команді.

Раніше засновники гурту Ziferblat, брати Данило і Валентин Лещинські, розповіли, що їхня пісня Bird of Pray – «перш за все про свободу, про цикл життя й надію на щасливе майбутнє».