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Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Tommy Cash представлятиме Естонію на Євробаченні 2025
фото: скріншот з відео

Український оператор Дмитро Недря відповів на критику за участь у роботі над кліпом Tommy Cash

Репер Tommy Cash, який представить Естонію на Євробаченні-2025, викликав обговорення в мережі через прем'єру відеокліпу до своєї конкурсної пісні Espresso Macchiato. Як стало відомо, до створення цього відео були залучені українці та росіяни. Список авторів кліпу опублікувала російська режисерка Аліна Пасок на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Аліна Пасок у своєму пості повідомила, що над відео працювала команда, до складу якої входили як росіяни, так і українці.

Серед українських фахівців були оператор Дмитро Недря, хореограф Костянтин Коваль, фокуспулер Антон Запорожець, гример Женя Темнікова, перукар Марта Родик і монтажер Юрій Клим. Згодом вона видалила згадки про громадянство учасників команди, однак скріншоти цього допису доступні у мережі.

Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 1
скріншот

Оператор Дмитро Недря відповів на критику за участь у роботі над кліпом Tommy Cash. Він опублікував свої пояснення в Instagram.

«Запит на цю роботу надійшов від естонської команди. Чи є я особисто слухачем чи фанатом – ні. Чи стежив я за його кар'єрою, особистим життям та подорожами – ні. Я знав лише, що це естонський артист із чіткою позицією: підтримка України та засудження російської агресії. Попри те, що естонсько-російська режисерка, яка живе в Лос-Анджелесі, відкрито виступає проти російського вторгнення й жодним чином не є спонсором війни, мені справді прикро, що спочатку естонський проєкт у підсумку отримав таку кількість «російських» кредитів. Для мене ця робота давно завершена, але я чудово розумію обурення спільноти», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Dmytro Nedria (@dnedria)

Реакція мережі

Користувачі соцмереж висловлюють своє обурення щодо цієї ситуації у мережі.

Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 2
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 3
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 4
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 5
скріншот

Дехто із користувачів соцмереж зауважив, що наразі є важливіші проблеми. Також у мережі можна знайти схвальні відгуки українців на кліп.

Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 6
Кліп представника Естонії на Євробаченні збурив мережу: над відео працювали українці й росіяни фото 7
скріншот

Що відомо про Tommy Cash?

Естонія обрала свого представника на Євробачення-2025. У Базелі країну представить репер Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato. Однак його участь викликала суперечки, адже артист давав концерти в Росії, відвідував окупований Крим та співпрацював із російськими виконавцями. У матеріалі «Главкома» детальніше читайте про творчий шлях скандального співака та його зв’язки з РФ.

Раніше «Главком» писав, що нідерландський скандальний репер Йост Кляйн, якого вигнали з минулорічного «Євробачення», випустив неочікуваний трек з представником Естонії на «Євробаченні-2025» Tommy Cash. У дуеті зірки запрем'єрили трек United By Music. І одразу у мережі юзери звернули увагу на текст композиції. Зокрема, у рядках репери заявили, що «хочуть миру» і виявили неочікуване бажання «полетіти до Києва і поїхати до Москви».

Зауважимо, 69-й пісенний конкурс Євробачення-2025, що відбудеться у місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі.

Як відомо, згідно з підрахунками голосів глядачів та  журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.  

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Теги: Євробачення кліп пісня українці росіяни скандал Естонія співак

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