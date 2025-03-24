У «Дії» стартувало голосування за склад національного журі на Євробаченні

Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування

До кінця місяця українці мають змогу обрати пʼятірку членів національного журі

У «Дії» стартувало опитування, у якому всі охочі віком від 14 років можуть обрати склад національного журі України на Євробаченні-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Суспільне».

Українці з 24 березня до 10:00 31 березня мають змогу обрати пʼятірку членів національного журі України на Євробаченні-2025. Воно оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Базелі.

Щоб долучитися до опитування потрібно:

зайти в застосунок Дія», в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів.

Список кандидатів:

Melovin – співак, автор, композитор і продюсер, представник України на Євробаченні-2018. Переможець шоу «Х-Фактор», «Маска» і «Неймовірні дуети». Номінант і переможець багатьох музичних премій, зокрема M1 Music Awards.

Tayanna – співачка, композиторка та авторка пісень. Володарка престижних музичних нагород «Золота жар-птиця – 2018» та M1 Music Awards – 2017. Фіналістка Національних відборів на Євробачення-2017 та 2018.

Марко Галаневич – музикант, фронтмен та вокаліст гурту «ДахаБраха». Актор київського театру «Дах», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2020), автор «Доброго вечора, ми з України!».

Руслан Махов – постановник шоу, перформансів та кліпів для топових українських зірок. Режисер-постановник проєкту «Голос країни», хореограф «Танців з зірками» та премії M1 Music Awards. Хореограф-постановник номера України на Євробаченні-2023.

Катерина Павленко – співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі. Була у складі журі Нацвідбору на Євробачення-2025.

Анатолій Сачівко – режисер, хореограф кіно й театру. Засновник танцювального обʼєднання Apache Crew та постановник перформансу The Children’s Courtyard для Євробачення-2017. Режисер-постановник музичного відео на пісню 1944 для Євробачення-2016.

Натела Чхартішвілі-Зацаринна – генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2». Працювала над створенням премій M1 Music Awards, «Золота жар-птиця», благодійних фестивалів "Чорноморські ігри» та Dity Help Music.

Олена Шоптенко – хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Переможниця та головна хореографка шоу «Танці з зірками».

Дмитро Шуров – засновник проєкту «Pianoбой», автор пісень, рок-піаніст, продюсер та кінокомпозитор. Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 і 2024. Володар трьох статуеток премії Yuna.

За результатами опитування буде сформовано рейтинг. Пʼятірці кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, запропонують підписати зобовʼязання члена національного журі України на Євробаченні-2025.

Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування. Якщо хтось із п’ятірки через вагомі причини або на обґрунтовані вимоги Європейської мовної спілки не зможе підписати зобовʼязання, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.

За правилами склад нацжурі оголосять 17 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2025. Результати півфіналів Євробачення визначають винятково глядачі, тоді як у фіналі конкурсу голосують ще й національні журі.

Глядачі з України зможуть голосувати за своїх фаворитів у першому півфіналі, 13 травня, оскільки тоді ж на сцену вийдуть і представники України – гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Якщо глядацьке голосування українців з якихось причин не зможе відбутися у першому півфіналі, для підрахунку загальних результатів використають резервне голосування національного журі.

Нагадаємо, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Переможець Національного відбору показав нову версію пісні Bird of Pray.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення міжнародного музичного конкурсу «Інтербачення» у 2025 році. Відповідний документ опублікований на сайті офіційного оприлюднення правових актів.

Уряду доручено створити оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу, розробити за участі урядів Москви та Московської області комплекс заходів, спрямованих на його організацію. Згідно з указом, головою оргкомітету призначено віцепрем'єра Дмитра Чернишенка.

До слова, російська влада виділила Міністерству закордонних справ 750 млн рублів на проведення та підготовку музичного конкурсу «Інтербачення».