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Швейцарія прагне зміцнити оборонну співпрацю з НАТО – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Швейцарія прагне зміцнити оборонну співпрацю з НАТО – FT
Нейтральна Швейцарія змушена зміцнювати свою обороноздатність
фото: Слово і діло

Навіть нейтральна Швейцарія змушена зміцнювати свою обороноздатність, оскільки США можуть переглянути свої гарантії безпеки для Європи

Новий міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер виступив за розширення оборонних зв’язків з НАТО та європейськими сусідами. За його словами, спільні навчання та співпраця з Альянсом є «абсолютно необхідними», хоча вступ країни до блоку не розглядається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Політик зауважив, що навіть нейтральна Швейцарія змушена зміцнювати свою обороноздатність, оскільки США можуть переглянути свої гарантії безпеки для Європи. Експерти зазначають, що всередині країни вже почалися обговорення можливих змін у підході до нейтралітету, хоча для цього знадобиться референдум і зміни в конституції.

Крім того, може бути переглянуто обмеження на експорт зброї. Наразі закон забороняє постачання в країни, що ведуть бойові дії, зокрема в Україну. Але за нового міністра ситуація може змінитися.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Le Parisien.

Макрон підкреслив, що європейські держави не потребують дозволу Кремля для ухвалення такого рішення.

За словами Макрона, війська інших країн можуть бути розміщені у стратегічно важливих містах, таких як Київ, Львів та Одеса. Він також пояснив, що франко-британський план передбачає не створення великого військового контингенту, а розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для проведення навчальних програм і демонстрації довгострокової підтримки України.

Раніше ми писали, що Європа допомагає Україні отримати гарантії безпеки та найкращі умови для переговорів. Французький президент Еммануель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ladepeche.

«Ми намагалися організувати, у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями, підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах, а також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру», – наголосив президент Франції.

Теги: США міністр НАТО зброя Швейцарія Європа закон

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