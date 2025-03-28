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Працює без двигунів: створено інноваційного робота, що схожий на собаку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Працює без двигунів: створено інноваційного робота, що схожий на собаку
Новий робот є значним кроком до створення цілісно інтелектуальних роботів.
фото: TU Delft/YouTube

Комерційні чотириногі роботи стають все більш поширеними

Вчені з Делфтського технічного університету (Нідерланди) та Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія) створили чотирилапого робота, здатного рухатися як собака, імітуючи механіку тіла тварини. Про це пише «Главком» із посиланням на Tech Xplore.

Доцент Делфтського техуніверситету Козімо Делла Сантіна заявив, що комерційні чотириногі роботи стають все більш поширеними, але їхня енергетична неефективність обмежує час роботи.

Над цією проблемою працюють багато дослідницьких груп. Так, команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробила 3D-друковані роботи, які можуть пересуватися без електроніки за допомогою балончика зі стислим газом. У свою чергу дослідники з Делфтського технічного університету та Федеральної політехнічної школи Лозанни поставили собі за мету оптимізувати механіку роботів, імітуючи ефективність біологічних систем.

Працює без двигунів: створено інноваційного робота, що схожий на собаку фото 1

Як приклад Делла Сантіна наводить відео риби, що пливе проти течії. Вчений пояснює, що насправді риба мертва, а її рух повністю забезпечується пасивною механікою її тіла, а не свідомим зусиллям. «Це наголошує, як оптимізована механіка сама по собі може керувати ефективним рухом», – сказав дослідник.

Натхненні подібними прикладами, вчені розробили робота, ґрунтуючись на даних про собак. Вони використовували інструменти машинного навчання для аналізу руху тварин та управління розташуванням пружин, кабелів та тандемів у структурі робота.

Результатом цих зусиль став робот, який може ходити біговою доріжкою і адаптуватися до різних швидкостей, повністю керований поштовхом бігової доріжки і без двигунів. Незважаючи на те, що сам робот працює пасивно, двигуни можна додатково використовувати аби реагувати на такі завдання, як підйом сходами або обхід перешкод.

У виданні наголосили, що ця розробка є значним кроком до створення цілісно інтелектуальних роботів. Завдяки оптимізованій механічній конструкції використання двигуна у подібних механізмах можна звести до мінімуму.

«Покращуючи як механічні, так і когнітивні можливості, ми прагнемо розробити чотирилапих роботів, які не тільки ефективніші, а й легко адаптуються до складних умов», – сказав Делла Сантіна.

Раніше генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск в соцмережі X анонсував плани з виробництва 5 тис. роботів Optimus до кінця 2025 року. 

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Теги: робототехніка технології вчені робота Нідерланди Швейцарія

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