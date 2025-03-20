Лікарі у Швейцарії приписують хворим відвідання музеїв

Лікарі видадуть хворим 500 рецептів на безкоштовне відвідування трьох музеїв та міського ботанічного саду

Швейцарські лікарі розширюють спектр розпоряджень для пацієнтів із психічними розладами та хронічними захворюваннями, включивши до них прогулянки у громадських садах, художніх галереях та музеях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Минулого місяця в місті Невшатель на заході Швейцарії було запущено пілотний проєкт, спрямованмй на надання допомоги людям з проблемами психіки та заохочення до фізичної активності. Буде видано 500 рецептів на безкоштовне відвідування чотирьох об'єктів, включаючи три музеї та міський ботанічний сад.

Один із них дістався 26-річній жінці, яка страждає від емоційного вигоряння. Вона відвідала Музей мистецтв та історії Невшателя, де зберігаються шедеври Клода Моне та Едгара Дега, а також колекція автоматизованих ляльок.

«Я думаю, це дає трохи світла у темряві», – сказала вона, побажавши залишитися анонімною.

Влада стверджує, що ідея виникла після дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, проведеного у 2019 році.

«Це був справжній поштовх, і ми були по-справжньому переконані, що культура має важливе значення для благополуччя людства», – сказала Жюлі Курсьє Делафонтен, голова міського департаменту культури.

Ініціатива буде тестуватись протягом року і може бути поширена на інші види мистецтва, наприклад, на театр. «Ми б хотіли, щоб одного разу медична страховка покривала культуру як форму терапії», – сказав Курсьє Делафонтен.

Нагадаємо, 207 млн грн гранту від Світового банку буде спрямовано на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності українського медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління.