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Під час першого в історії Євробачення. Азія ведучі несподівано згадали Україну

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Перший в історії конкурс для азійського регіону триває просто зараз в Таїланді
фото: трансляція Євробачення. Азія

Згадка про Україну приємно потішила фанатів конкурсу з нашої країни

Сьогодні, 14 листопада 2026, у таїландському Бангкоку проходить дебютне Євробачення. Азія, яке зібрало 11 країн. Попри віддаленість від України, конкурс згадав нашу країну під час одного з інтерактивів. Про це повідомляє «Главком»

Концертна програма Євробачення традиційно не обмежується безпосередньо конкурсними виступами учасників. Між ними організатори готують різноманітні інтервал-акти, розважальні номери та інтерактивні активності, покликані залучити до шоу не лише глядачів, а й самих конкурсантів. Однією з таких розваг цього разу стало мінішоу під назвою «Хто хоче поїхати до Бургаса?». У ньому взяли участь троє конкурсантів, які мали відповідати «Так» або «Ні» на запитання ведучих. Усі вони стосувалися історії та різних фактів, пов'язаних із Євробаченням.

Серед запитань знайшлося місце й для України. Ведучі вирішили перевірити, чи пам'ятають учасники, що саме наша країна приймала пісенний конкурс у 2017 році. Тоді Євробачення відбулося в Києві, а перемогу здобув португальський виконавець Сальвадор Собрал із композицією Amar pelos dois. 

Цікаво, що всі троє учасників правильно відповіли на запитання про Україну. Втім, вирішальним виявився час реакції: першим правильну відповідь дав конкурсант на ім'я Алвін. Саме він зрештою і став переможцем мінішоу, випередивши двох суперників.

Нагородою для переможця став великий квиток до болгарського міста Бургас, де відбудеться наступний конкурс Євробачення-2027. Таким чином, невелика розважальна вікторина перетворилася на можливість для одного з конкурсантів отримати поїздку на майбутнє музичне свято.

Саме Євробачення. Азія вже триває, і зовсім скоро стане відомим перший переможець конкурсу в історію. 

Нагадаємо, що Євробаченняоголосило про запуск конкурсу в Азії 

Теги: Євробачення

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