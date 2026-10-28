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Євробачення-2027. Балканська країна повернулася на сцену після чотирирічної перерви

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Північна Македоні знову виступить на сцені Євробачення 
колаж: glavcom.ua

Країна вперше дебютувала на Євробаченні  у 1998 році

Одна з країн Балканів повернулася до участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробаченні-2027. Чотири роки країна була змушена паузу чотири роки тому. Про це пише Главком із посиланням на допис Європейської мовної спілки.

Так, на сцені Євробачення-2027 виступить Північна Македонія. Востаннє країна брала участь у конкурсі  у 2022 році, однак через фінансові труднощі взяла перерву на чотири роки.   

Північна Македонія дебютувала на Євробаченні у 1998 році. За час участі країна ще жодного разу не перемагала, однак у 2019 році показала найкращий результат у своїй історії. Тоді співачка Тамара Тодевська представила композицію Proud і посіла сьоме місце у фіналі, набравши 305 балів. Крім того, виконавиця здобула найбільшу кількість балів від національних журі. 

Євробачення-2027. Балканська країна повернулася на сцену після чотирирічної перерви фото 1
фото: Еurovision.com

До цього одним із помітних виступів країни стала участь співачки Олени Рістески у 2006 році з піснею Ninanajna. Вона посіла 12-те місце у фіналі. У 2012 році співачка Каліопі з композицією Crno I Belo стала 13-ю. 

Крім Північної Македонії, на Євробачення повернуться Нідерланди, а а Канада вперше візьме участь. Водночас участь Іспанії та Словенії залишається під питанням. Річ у тім, що обидві країни бойкотували цьогорічне шоу через участь Ізраїлю та мають визначитися зі своїми планами до грудня.

Нагадаємо, Чехія не виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2027. Чеський мовник повідомив, що у 2027 році країна йде з конкурсу на невизначений час через зміни у бюджеті. Крім того, що країна не братиме участі у Євробаченні, транслювати конкурс чеське телебачення також не буде. 

Також повідомлялося, Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення дозволити Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2026 року. Це рішення стало причиною значних суперечок серед країн-членів ЄС. У відповідь на це, Іспанія, Ірландія, Нідерланди оголосили про бойкот конкурсу.

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Теги: Євробачення Північна Македонія конкурс музика

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