Євробачення-2027 зібрало 36 країн: Канада виступить вперше

Канада жодного разу не брала участі в Євробаченні, однак канадці неодноразово виступали на сцені конкурсу.

Низка країн повернулися на конкурс Євробачення

На сцені Євробачення вперше виступить Канада. Країна візьме участь у міжнародному пісенному конкурсі у травні 2027 року, який відбудеться в Болгарії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Eurovision Song Contest у Facebook.

Так, Канада вперше в історії заявить про себе на Євробаченні. За словами генерального директора Європейської мовної спілки Ноеля Керрана, участь Канади важлива для конкурсу. «Голос Канади в цій спільноті робить нас сильнішими», – говорив він.

Раніше Канада жодного разу не виступала на Євробаченні, однак громадяни цієї країни неодноразово брали участь у конкурсі та приносили перемоги іншим країнам. Зокрема, відома канадська співачка Селін Діон із провінції Квебек перемогла, представляючи Швейцарію. Ця перемога принесла артистці світову славу та успішну кар’єру.

На Євробаченні також виступала канадська співачка Наташа Сен-П’єр, яка представляла Францію у 2001 році. Канадка Ла Зарра з Монреаля теж брала участь у конкурсі від Франції у 2023 році.

36 країн-учасниць, які підтвердили участь у Євробаченні-2027

Євробачення-2027 зібрало 36 країн світу фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Албанія

Вірменія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Канада

Хорватія

Кіпр

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Молдова

Чорногорія

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Сан-Марино

Сербія

Швеція

Швейцарія

Україна

Велика Британія

Зазначимо, Євробачення-2027 пройде в місті Бургасі в Болгарії, яка здобула перемогу в конкурсі цьогоріч. Перший півфінал відбудеться 11 травня, а гранд-фінал – 15 травня.

Крім Канади, ще деякі країни повернулися на сцену Євробачення. Йдеться про одну з балканських країн – Північну Македонію, яка повернулася до участі в міжнародному пісенному конкурсі після чотирирічної паузи. Крім Північної Македонії, на Євробачення повернуться Нідерланди, а Канада вперше візьме участь у конкурсі. Водночас участь Іспанії та Словенії залишається під питанням.