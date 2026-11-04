Євробачення-2027: став відомий перший учасник конкурсу в Бургасі

Уже за традицією Кіпр першим визначився з тим, хто поїде на конкурс

Георге Перріс представить Кіпр на пісенному конкурсі Євробачення-2027, який пройде у Бургасі у травні наступного року. Про це повідомляє «Главком».

Кіпр починає першим

Як і минулого року, коли була оголошена представницею острівної країни Antigoni, Кіпр знову вирішив довго не тягнути з оголошенням свого представника. Зробив він це сьогодні зранку під час традиційного шоу Omorfi mera на каналі RIK 1. Саме там стало відомо, що Кіпр представить Георге Перріс.

Інтрига щодо представника цієї країни була солідною. Згідно з інформацією інсайдерів, за право представляти Кіпр боролися такі популярні грецькі співачки, як Evangelia (двічі брала участь у грецькому відборі на Євробаченні) та Josephine. Однак вибір упав саме на Перріса, оголошення якого відкрило сезон Євробачення!

При цьому пісня для Перріса ще не відома. Кіпр закликав композиторів та авторів надсилати свої заявки на спеціальний портал прийому заявок до 13 грудня. Після дедлайну найкращі пісні будуть обрані для національного відбору, де голосуванням журі і глядачів буде обрана пісня, яка буде виконана у Болгарії.

Про Георге Перріса

Наступна зірка Євробачення від Кіпру, Георге Перріс, – це багатомовний поп-співак, який записує пісні й активно гастролює, обравши собі досить незвичний творчий шлях. Він народився в Греції у французько-грецькій родині (мама – француженка, батько – грек). З часом Перріс став провідним грецьким співаком свого покоління на міжнародній сцені. Він виступав на найкращих майданчиках світу (Лінкольн-центр у Нью-Йорку, Одеон Герода Аттика в Афінах, Place des Arts у Монреалі) і співпрацював із такими зірками, як Мішель Легран, Лара Фабіан, Пласідо Домінго, Тіна Арена та Маріо Франгуліс.

Георге також зняв два телеспецпроєкти для американського каналу PBS: Live At Jazz At Lincoln Center і Live At The Acropolis. Обидва проєкти подивилися понад 150 мільйонів глядачів. У грудні 2021 року його обрала Grammy Recording Academy для серії Global Spin, де представляють найяскравіших артистів світу.

Нещодавно співак став Послом доброї волі UNICEF і зосереджується на боротьбі з насильством щодо дітей. Він також отримав від Міністерства культури Франції звання Кавалер Ордена мистецтв і літератури – одну з найпрестижніших французьких відзнак, якою нагороджують тих, хто зробив значний внесок у розвиток мистецтва й культури. Ця почесна відзнака прийшла до нього лише за кілька днів до великого концерту в саду Афінської концертної зали.

Нагадаємо, що на сцені Євробачення вперше виступить Канада, а також 35 інших країн.