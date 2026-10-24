Дитяче Євробачення 2026: де дивитися та як голосувати

За менш ніж пів доби розпочнеться головний музичний конкурс Європи для юних виконавців

Сьогодні, 24 жовтня, пройде Дитяче Євробачення 2026, яке прийматиме мальтійське місто Та'Калі. Про це повідомляє «Главком».

Що треба знати про шоу?

Фінал Дитячого Євробачення 2026 відбудеться на Мальті, у концертному залі MFCC у селищі Та-Калі. Ця арена прийме конкурс після того, як минулорічний переможець, Франція, не захотів проводити у себе конкурс. Однак конкурс на Мальті обіцяє бути яскравим та кольоровим, адже він поєднає в собі відзначену ЮНЕСКО мальтійську традицію Festa і яскраву постановку світового рівня.

Також варто зазначити, що Європейська мовна спілка вирішила збільшити інтерес до конкурсу, перенісши його на прайм-тайм, ідентичний до дорослого Євробачення. Саме через це трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом на телеканалі «Суспільне Культура», його сайті та офіційному сайті конкурсу. На всіх зазначених платформах трансляція також буде доступна з перекладом жестовою мовою.

Традиційним коментатором конкурсу буде незмінний Тімур Мірошниченко.

Хто представить Україну на конкурсі?

Україну на Дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна Еріка Колесніченко. Вона родом із Білої Церкви в Київській області, і вже змалку проявила пристрасть до сценічного мистецтва. У шість років вона почала брати уроки співу, а згодом брала участь у національних та міжнародних конкурсах, де неодноразово посідала перше місце.

Наприкінці вересня цього року Еріка взяла участь у українському відборі на Дитяче Євробачення 2026 з піснею Not a Lullaby. Серед шести учасників Еріка посіла перше місце, набравши 11 балів: вона отримала найбільшу кількість балів за результатами глядацького голосування та посіла друге місце за результатами голосування журі.

Еріка з'явиться на сцені під одинадцятим номером. Повний порядок виступів є таким:

Нідерланди: Maria – Stronger Together Кіпр: Harry Georgiou – Who I Can Be Португалія: Salvador Rio – Alma Чорногорія: Mija Vujović – Muzika nas spaja Сан-Марино: Violamarie – Ruota panoramica Франція: Alec – Comment tu vas? Польща: Wiktor Sas – Gravity Вірменія: Naré – Boo! Мальта: Beppe – Blue Bird Італія: Matteo Trullu – Che cos'è l'amore? Україна: Erika Kolesnichenko – Not a Lullaby Північна Македонія: Ana Stojanoska – Idnata jas Ірландія: Caleb Kirwan & Naomi Gribben – Níos láidre Албанія: Eslin Kurti – Kërce me mua Грузія: Davit Lomidze – Sun on the Rooftops Іспанія: Lucas Paulano – Cuore bello (te quiero, te quiero)

Як проголосувати за Україну?

Глядачі зможуть підтримати нашу представницю онлайн на сайті JESC.TV. На відміну від дорослого конкурсу, Україна МОЖЕ голосувати за свого представника, тож є шанс долучитися до високого результату Еріки на конкурсі.

Голосування проходитиме у два етапи: віддати голос за Еріку Колесніченко можна віддати вже зараз під час першого вікна голосування, яке триватиме до 21:59 і буде призупинене до початку шоу. А другий етап розпочнеться у прямому ефірі після того, як усі 16 учасників виконають свої пісні. Варто бути пильним, адже на цей раз голосування буде дуже коротким і триватиме приблизно 15 хвилин.

Переможця конкурсу визначать за результатами голосування національних журі (50%) та глядачів (50%).

Нагадаємо, що ознайомитися з усіма конкурентами Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026 можна у цьому матеріалі.