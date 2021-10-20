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    Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)

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    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
    instagram.com/katemiddleton/

    Герцогиня Кембриджская выбрала алый наряд в пол

    Кейт Миддлтон сияла в смелом красном ансамбле на мероприятии, посвященном решению проблем наркозависимых людей в Лондоне. 39-летняя герцогиня Кембриджская надела плиссированную алую юбку-миди и подходящую по фигуре водолазку для визита в штаб-квартиру BAFTA на улице Пикадилли. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке коричневого цвета Ralf Lauren за 460 фунтов стерлингов и мини-сумочкой DeMellier в тон за 295 фунтов стерлингов.

    В рамках благотворительного мероприятия жена принца Уильяма выступила с программной речью, открывающей кампанию «Действия по борьбе с зависимостью». Инициатива будет работать над повышением осведомленности и понимания природы зависимостей, их причин и масштабов в обществе, чтобы как можно большее число людей могло открыто просить о помощи и получать ее.

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    Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)
    Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)
    Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)
    instagram.com/katemiddleton/

    Запуск программы совпадает с Неделей осведомленности о зависимости, которая проходит с 18 по 24 октября и призвана предоставить платформу для освещения проблем зависимых людей, для взаимодействия с ними и их семьями, а также для повышения осведомленности общественности.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости Кейт Миддлтон шоу-бизнес
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    Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)