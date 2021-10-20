Кейт Миддлтон изумила стильным образом во время делового визита (фото)

Герцогиня Кембриджская выбрала алый наряд в пол

Кейт Миддлтон сияла в смелом красном ансамбле на мероприятии, посвященном решению проблем наркозависимых людей в Лондоне. 39-летняя герцогиня Кембриджская надела плиссированную алую юбку-миди и подходящую по фигуре водолазку для визита в штаб-квартиру BAFTA на улице Пикадилли. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке коричневого цвета Ralf Lauren за 460 фунтов стерлингов и мини-сумочкой DeMellier в тон за 295 фунтов стерлингов.

В рамках благотворительного мероприятия жена принца Уильяма выступила с программной речью, открывающей кампанию «Действия по борьбе с зависимостью». Инициатива будет работать над повышением осведомленности и понимания природы зависимостей, их причин и масштабов в обществе, чтобы как можно большее число людей могло открыто просить о помощи и получать ее.

Запуск программы совпадает с Неделей осведомленности о зависимости, которая проходит с 18 по 24 октября и призвана предоставить платформу для освещения проблем зависимых людей, для взаимодействия с ними и их семьями, а также для повышения осведомленности общественности.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».